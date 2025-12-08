Andrés Altafulla, en una entrevista, habló sin filtros y aclaró si terminó o no con Karina García

Durante los últimos días, en las redes sociales se ha comenzado a hablar de que, supuestamente, Karina García y Andrés Altafulla terminaron su relación.

A sus seguidores les ha parecido extraño que antes compartían una gran cantidad de momentos juntos, pero ahora no han vuelto a verlos juntos.

RELACIONADO Melissa Gate rompió el silencio y reveló la razón por la que Karina García y Andrés Altafulla habrían terminado

Además, tanto la modelo como el cantante han posteado canciones que tienen letras tristes y han aumentado las especulaciones.

En medio de esa coyuntura, Andrés Altafulla, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, concedió una entrevista durante los últimos días y aclaró cómo está su relación con Karina García.

¿Es cierto que terminaron? Descubra todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Andrés Altafulla reveló la verdad sobre si se terminó o no su relación con Karina García

Andrés Altafulla, el cantante barranquillero, manifestó en una entrevista con Jeiminson TV que desde el primer momento tuvo claro que su relación con Karina García sí podía funcionar afuera de La Casa de los Famosos Colombia 2025. De igual manera, manifestó que se quieren mucho y que se entienden muy bien.

"La gente está acostumbrada a que se digan mentiras, se engañen y estén con una persona por interés. Pero, compra, a mí no me interesa nada de nadie y menos con una mujer. A mí no me tiemblan las piernas ni por dinero, ni por belleza, ni por fama ni por poder. Yo soy real y si estoy con Karina es porque quiero y nadie me obligó", inició diciendo Andrés Altafulla.

"Karina sabe cómo son las cosas conmigo, nosotros estamos bien y estamos viviendo algo muy bonito. La estamos pasando bacano, ella es una pelada divertida, chévere, camelladora y que está en un momento bacano. A mí me parece bonito aportar y hacemos un buen complemento", agregó.

El momento en el que Andrés Altafulla habló de este tema fue desde el minuto 54 de la entrevista.

¿Por qué han estado alejados Karina García y Andrés Altafulla en los últimos días?

Tras las palabras de Andrés Altafulla en la entrevista con Jeiminson TV, que fue publicada hace cuatro días, se confirmó que la pareja sigue pasando por un buen momento y que no ha contemplado la idea de terminar.

RELACIONADO Video de Altafulla cantando desamor alimentó los rumores del fin de su relación con Karina García

En ese sentido, lo que estaría pasando, según reveló el periodista Santiago Vargas, de Buen Día Colombia, es que ambos no han podido estar juntos durante los últimos días por atender sus proyectos laborales.