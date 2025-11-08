CANAL RCN
Melissa Gate rompió el silencio y reveló la razón por la que Karina García y Andrés Altafulla habrían terminado

Melissa Gate envió un polémico mensaje durante las últimas horas. ¿Cuál fue? Descubra los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
05:50 p. m.
En los últimos días, los internautas han vuelto tendencia el rumor de que Karina García y Andrés Altafulla, los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025, habrían terminado su relación.

Desde que se acabó la competencia, la modelo y el cantante estuvieron juntos durante la mayor parte del tiempo. De hecho, Karina García reveló que adecuó un espacio de su closet para que Andrés Altafulla pudiera quedarse sin problema en su casa.

Altafulla rompe el silencio sobre rumores de una posible ruptura con Karina García
Además, ambos indicaron que sentían que se estaban complementando a la perfección y que ya habían comenzado a hablar de varios planes a futuro.

Sin embargo, en los últimos días no han vuelto a publicar contenido juntos y, por lo tanto, sus seguidores han comenzado a pensar que su relación no está pasando por un buen momento.

En medio de esa coyuntura, Melissa Gate, una de las creadoras de contenido más virales de La Casa de los Famosos Colombia 2025, opinó del tema y reveló por qué, desde su punto de vista, la el romance entre Karina García y Andrés Altafulla habría llegado a su fin.

Esta es la razón por la que Karina García y Andrés Altafulla habrían terminado, según Melissa Gate

En un video publicado en TikTok, Melissa Gate dio a entender que, desde su perspectiva, la relación de Andrés Altafulla y Karina García se habría terminado por tacañería.

"Ahora el otro por allá, que terminó con la otra, que era un tacaño, que no sé qué. Mi amor, eso lo pasa", afirmó Melissa Gate.

Además, posteriormente, arremetió contra cada una de las personas que han hablado mal de ella desde que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Estoy mamada de toda esa gente que está hablando mal de mí. Ya, hagan sus vidas", añadió en el video.

Así han reaccionado los internautas ante el rumor de que Karina García y Andrés Altafulla terminaron

Ante los rumores constantes, los seguidores de Karina García y Andrés Altafulla se han hecho presentes en sus últimas publicaciones.

"Parece que ya no hay Karifulla", "Kari, no me digas que no estás con Alti", "¿es cierto que terminaron?" y "se veían tan bien juntos" han sido algunos de los mensajes.

 

