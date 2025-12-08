Video de Altafulla cantando desamor alimentó los rumores del fin de su relación con Karina García

Los seguidores de la pareja conformada por el cantante Andrés Altafulla y la influenciadora Karina García se encuentran en vilo.

La incertidumbre sobre el futuro de su romance ha crecido en las redes sociales, donde se especula sobre el posible fin de la relación entre Altafulla y Karina García.

Lo que comenzó como una historia de amor televisiva en La Casa de los Famosos Colombia podría haber llegado a su fin, y las pistas que han dejado en sus plataformas digitales no han hecho más que avivar los rumores de una ruptura.

El silencio que han mantenido, sumado a recientes publicaciones individuales, ha encendido las alarmas de sus fanáticos, que esperan un pronunciamiento oficial.

¿Altafulla y Karina terminaron su relación?

Desde hace varios días, los internautas han notado la ausencia de contenido compartido entre la pareja, algo inusual para dos personalidades que solían documentar cada momento juntos.

A pesar de las distancias, la pareja se mantenía activa virtualmente, compartiendo videollamadas y anécdotas.

RELACIONADO Melissa Gate rompió el silencio y reveló la razón por la que Karina García y Andrés Altafulla habrían terminado

La falta de estas interacciones ha sido el principal detonante de las especulaciones. La preocupación ha crecido, pues ni Karina ni Altafulla han confirmado o desmentido las noticias, dejando a sus seguidores en una situación de total incertidumbre.

La canción de desamor de Altafulla y el enigmático mensaje de Karina

La principal "prueba" de una posible ruptura llegó a través de un video de Altafulla, en el que se le ve cantando un fragmento de 'La Indiferencia', un vallenato de desamor.

La elección de la canción, sumado al contexto, ha sido interpretada por muchos como una señal de su estado anímico tras una ruptura.

Aunque el video podría ser parte de un proyecto musical junto al cantante urbano Juan Duque, la coincidencia no pasó desapercibida para los fans.

RELACIONADO Altafulla rompe el silencio sobre rumores de una posible ruptura con Karina García

Por su parte, Karina García también generó revuelo al publicar un enigmático video en TikTok donde afirmaba que, a pesar de las controversias, le siguen atrayendo "la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes" de los hombres. El futuro de la relación entre Altafulla y Karina García sigue siendo un misterio para los internautas que, día a día, siguen cada una de las pistas que dejan las celebridades en las redes.