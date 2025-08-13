CANAL RCN
Tendencias

Andrés Altafulla, en medio de los rumores, sorprendió con un cambio de look: así se ve ahora

El ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, a través de un video, mostró su cambio. Descubra cómo quedó.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
06:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Andrés Altafulla, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha sido tema de conversación entre los internautas.

La razón es que, debido a que no ha aparecido junto a Karina García en sus publicaciones, los seguidores comenzaron a rumorar que su relación se habría terminado.

Andrés Altafulla, en una entrevista, habló sin filtros y aclaró si terminó o no con Karina García
RELACIONADO

Andrés Altafulla, en una entrevista, habló sin filtros y aclaró si terminó o no con Karina García

Sin embargo, lo que estaría pasando es que no han podido pasar mucho tiempo juntos por sus proyectos laborales, pero siguen felices con su romance.

De hecho, en una entrevista que se publicó hace cuatro días, Andrés Altafulla aseguró que se siente muy feliz junto a Karina García y que a diario se da cuenta de que se complementan a la perfección.

Sin embargo, tras esa aclaración, en las redes sociales se continuó hablando de Andrés Altafulla. Esto debido a que en los últimos días se realizó un cambio de look y lo mostró mediante un video.

¿Cómo luce ahora el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Así luce Andrés Altafulla tras el cambio de look que se realizó

Andrés Altafulla, desde un hotel de Bogotá, indicó que desde hace un buen tiempo tenía ganas de realizarse un retoque en el cabello, pero que su apretada agenda laboral no se lo había permitido.

No obstante, apenas tuvo un tiempo libre en la capital, compró los productos que necesitaba para acicalarse y se tinturó por su propia cuenta.

De esa manera, una vez se aplicó cada una de las mascarillas que le recomendaron en una tienda de belleza, volvió a lucir el 'mono encendido' con el que se le vio alguna vez en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

El cambio que tuvo Andrés Altafulla tras tinturarse en Bogotá se puede apreciar en este video:

¿Cuánto dinero se ganó Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Andrés Altafulla, tras convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, recibió un botín de 400 millones de pesos.

Video de Altafulla cantando desamor alimentó los rumores del fin de su relación con Karina García
RELACIONADO

Video de Altafulla cantando desamor alimentó los rumores del fin de su relación con Karina García

En ese sentido, explicó que su intención es invertirlos para crecer en su carrera musical y, además, organizar un viaje inolvidable con sus seres más queridos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Conmovedor: se reveló cuál fue el último deseo del papá de Beéle antes de su muerte

Migrantes

"Imbécil": famoso actor colombiano se fue con todo contra protagonista de Superman

Conciertos

TuBoleta se pronunció acerca de la devolución del dinero del concierto cancelado de Damas Gratis

Otras Noticias

Bogotá

¿Por qué a Miguel Uribe lo enterraron en el cementerio central? Esta es la razón

Conozca la razón por la que el ex candidato fue enterrado en este recinto.

Edwin Cardona

Arquero de Sao Paulo reveló lo que le dijo a Edwin Cardona previo a sus dos penales fallados

Rafael, arquero y capitán de Sao Paulo, reveló lo que le dijo a Edwin Cardona antes de que fallara las dos penas máximas.

Medicamentos

Hospital móvil que salva vidas: 60 años llevando salud gratuita a comunidades vulnerables

Aerocivil

Colombia estrenará aeropuerto que estará ubicado entre Cundinamarca y Tolima: esta es su fecha de reapertura

Artistas

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció