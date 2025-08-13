Andrés Altafulla, en medio de los rumores, sorprendió con un cambio de look: así se ve ahora

En los últimos días, Andrés Altafulla, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha sido tema de conversación entre los internautas.

La razón es que, debido a que no ha aparecido junto a Karina García en sus publicaciones, los seguidores comenzaron a rumorar que su relación se habría terminado.

Sin embargo, lo que estaría pasando es que no han podido pasar mucho tiempo juntos por sus proyectos laborales, pero siguen felices con su romance.

De hecho, en una entrevista que se publicó hace cuatro días, Andrés Altafulla aseguró que se siente muy feliz junto a Karina García y que a diario se da cuenta de que se complementan a la perfección.

Sin embargo, tras esa aclaración, en las redes sociales se continuó hablando de Andrés Altafulla. Esto debido a que en los últimos días se realizó un cambio de look y lo mostró mediante un video.

¿Cómo luce ahora el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Así luce Andrés Altafulla tras el cambio de look que se realizó

Andrés Altafulla, desde un hotel de Bogotá, indicó que desde hace un buen tiempo tenía ganas de realizarse un retoque en el cabello, pero que su apretada agenda laboral no se lo había permitido.

No obstante, apenas tuvo un tiempo libre en la capital, compró los productos que necesitaba para acicalarse y se tinturó por su propia cuenta.

De esa manera, una vez se aplicó cada una de las mascarillas que le recomendaron en una tienda de belleza, volvió a lucir el 'mono encendido' con el que se le vio alguna vez en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

El cambio que tuvo Andrés Altafulla tras tinturarse en Bogotá se puede apreciar en este video:

¿Cuánto dinero se ganó Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Andrés Altafulla, tras convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, recibió un botín de 400 millones de pesos.

En ese sentido, explicó que su intención es invertirlos para crecer en su carrera musical y, además, organizar un viaje inolvidable con sus seres más queridos.