Andrés Parra revolucionó las redes tras presentar a su nueva novia: ¿Quién es?
El actor confirmó su relación con Juliana Rivera, una relacionista pública radicada en Miami, y le dedicó emotivas palabras en redes sociales.
Noticias RCN
11:59 a. m.
El actor colombiano Andrés Parra, recordado por su interpretación en 'Escobar, el patrón del mal', experimentó una notable transformación física y personal en los últimos años.
Y es que tras superar problemas alimenticios y enfocarse en su salud mental, el artista ha compartido con sus seguidores reflexiones sobre crecimiento personal y bienestar.
Aunque en el pasado había confesado que no estaba buscando pareja, en los últimos meses comenzó a compartir imágenes junto a Juliana Rivera, una relacionista pública radicada, al parecer, en Miami, con quien ahora confirma oficialmente su relación.
“Siempre hay un después, te amo”
La confirmación llegó a través de una publicación en Instagram donde Parra escribió: “Siempre hay un después, te amo”, acompañada de una fotografía en la que ambos aparecen abrazados.
Semanas después, reforzó el anuncio con un emotivo mensaje: “Aquí poco a poco se van caminando los miedos, las prevenciones, el ruido, los dolores profundos, las heridas por sanar… Aprender a verte más desde el amor que desde el miedo es bien poderoso @julianarivera91. LoveU”.
La respuesta de Juliana no se hizo esperar y dejó claro que los sentimientos son recíprocos: “Te amo Andrés, estar contigo es pura magia. Gracias por creer, por tomarme de tu mano y caminar conmigo este nuevo camino, tan poderoso, tan real y tan nuestro”.
¿Quién es Juliana Rivera?
Juliana Rivera es una profesional en relaciones públicas que vive en Miami y ha trabajado en proyectos de comunicación y gestión de imagen.
Aunque mantiene un perfil reservado en redes sociales, su cercanía con figuras del entretenimiento y su experiencia en el medio le han permitido desarrollarse en un entorno altamente competitivo.