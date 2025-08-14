CANAL RCN
Andrés Parra revolucionó las redes tras presentar a su nueva novia: ¿Quién es?

El actor confirmó su relación con Juliana Rivera, una relacionista pública radicada en Miami, y le dedicó emotivas palabras en redes sociales.

Andrés Parra nueva novia
Foto: redes Andrés Parra

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
11:59 a. m.
El actor colombiano Andrés Parra, recordado por su interpretación en 'Escobar, el patrón del mal', experimentó una notable transformación física y personal en los últimos años.

Y es que tras superar problemas alimenticios y enfocarse en su salud mental, el artista ha compartido con sus seguidores reflexiones sobre crecimiento personal y bienestar.

Aunque en el pasado había confesado que no estaba buscando pareja, en los últimos meses comenzó a compartir imágenes junto a Juliana Rivera, una relacionista pública radicada, al parecer, en Miami, con quien ahora confirma oficialmente su relación.

“Siempre hay un después, te amo”

La confirmación llegó a través de una publicación en Instagram donde Parra escribió: “Siempre hay un después, te amo”, acompañada de una fotografía en la que ambos aparecen abrazados.

Semanas después, reforzó el anuncio con un emotivo mensaje: “Aquí poco a poco se van caminando los miedos, las prevenciones, el ruido, los dolores profundos, las heridas por sanar… Aprender a verte más desde el amor que desde el miedo es bien poderoso @julianarivera91. LoveU”.

La respuesta de Juliana no se hizo esperar y dejó claro que los sentimientos son recíprocos: “Te amo Andrés, estar contigo es pura magia. Gracias por creer, por tomarme de tu mano y caminar conmigo este nuevo camino, tan poderoso, tan real y tan nuestro”.

¿Quién es Juliana Rivera?

Juliana Rivera es una profesional en relaciones públicas que vive en Miami y ha trabajado en proyectos de comunicación y gestión de imagen.

Aunque mantiene un perfil reservado en redes sociales, su cercanía con figuras del entretenimiento y su experiencia en el medio le han permitido desarrollarse en un entorno altamente competitivo.

