Esposo de icónica actriz colombiana está enfrentando un inquietante problema de salud: "queda esperar los resultados"

En los últimos días, el esposo de una icónica actriz colombiana publicó un video en el que apareció con un ojo vendado e informó que está enfrentando una afección.

Se trata de Andrés Vasco, el empresario que es la pareja de Manuela González, la actriz que participó en MasterChef Celebrity Colombia y en producciones como 'En los tacones de Eva', 'Novia para dos' y 'Tormenta de amor'.

¿Cuál es la razón por la que tiene uno de sus ojos vendados? ¿Qué le han manifestado los especialistas? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este es el problema de salud que está enfrentando Andrés Vasco, esposo de Manuel González, la reconocida actriz colombiana

Andrés Vasco, en el video que publicó en Instagram, explicó que comenzó a sentir una molestia en uno de sus ojos, pero que no acudió a donde un especialista de inmediato, sino que dejó pasar 10 días y esa decisión le jugó en contra.

Fue así como tuvo que someterse a un procedimiento y no solo está en espera de los resultados, sino que también de cómo reacciona su vista.

"Empecé a sentir una molestia, como que veía raro y distorsionado por mi ojo izquierdo, y dije que debía ser una bobada y que eso se me iba a quitar. Sin embargo, pasó un día, pasaron dos y cuando me comuniqué con el oftalmólogo me dijo que me fuera inmediatamente para urgencias o a su consultorio", inició relatando el esposo de Manuela González.

"Después de la revisión, me dijo que tenía que verme el retinólogo porque me veía una inflamación rara y, efectivamente, tengo un tema en la mácula del ojo que no me está dejando ver bien. Al parecer es una virosis, me hicieron cultivos, me pusieron tres inyecciones y me tomaron una muestra. No sabemos qué es, pero esperemos que nada grave y que sea reversible", agregó.

En consecuencia, les recomendó a sus internautas que apenas sientan una molestia en sus ojos u otra parte del cuerpo, se acerquen de inmediato a donde su médico de confianza y no dejen pasar el tiempo.

Manuela González, la actriz que es esposa de Andrés Vasco, se pronunció tras su problema de salud

Luego de que Andrés Vasco reveló su realidad médica, Manuela González fue una de las primeras personas que le manifestó su apoyo.

"Te amo y todo va a estar bien, mi amor", escribió la importante actriz colombiana.

Además, los seguidores del empresario también le expresaron múltiples mensajes de pronta recuperación.