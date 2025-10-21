CANAL RCN
"Un infierno": preocupación por la salud de una reconocida actriz colombiana tras revelar diagnóstico

La actriz habló de la enfermedad en su cuenta de Instagram y reveló cómo avanza su recuperación.

octubre 21 de 2025
04:22 p. m.
En los últimos días, una reconocida actriz colombiana informó en Instagram que se encuentra enfrentando una incómoda y compleja afección en su piel desde hace tres meses.

Se trata de Michell Orozco, que tiene 25 años y se destacó por interpretar a Lady Tabares en la novela del Canal RCN. Además, también ha tenido actuaciones icónicas en producciones como 'El Capo', 'Tres Caínes' y 'Tía Alison'.

La joven artista, que es oriunda de El Doncello, Caqueta, informó que la afección ha afectado notablemente su sueño y que le genera una alergia muy fuerte en todo su cuerpo.

¿Cuál es la afección de salud con la que fue diagnosticada Michell Orozco, la reconocida actriz colombiana?

En un video en el que Michell Orozco dejó ver las erupciones que le salen en su piel cuando se le manifiesta la afección, detalló que le descubrieron urticaria crónica.

"Tres meses de no dormir más de cuatro horas al día. Ha sido horrible, verdaderamente un infierno. Ya me está tratando el doctor José Miguel Escamilla, estoy desintoxicando mi cuerpo y también en el proceso de confiar en que Dios puso esto en mi camino con un propósito más grande de lo que en este momento logro comprender", comenzó escribiendo Michell Orozco.

"Con el medicamento se me calma, pero cuando se pasa el efecto vuelven las crisis y, aunque trate de mantenerme en calma, el desespero es insoportable. Oren por mí, yo les iré contando el proceso", agregó la reconocida actriz colombiana.

Los seguidores de Michell Orozco, la actriz colombiana, le manifestaron su apoyo

Tras el post en el que la actriz Michell Orozco habló de la urticaria crónica que le fue diagnosticada, varios de sus seguidores le enviaron mensajes de aliento y fortaleza

"Dios te va a sanar", "te entiendo y te abrazo", "mucho amor para ti, Miche", "ánimo, saldremos de esta" y "se te pasará pronto", han sido algunas de las palabras manifestadas.

