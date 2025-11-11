Yeferson Cossio revela estremecedora anécdota paranormal con presunta bruja

Yeferson Cossio sorprendió a sus fanáticos nuevamente al revelar mayores detalles de una aterradora experiencia paranormal que vivió, en compañía de su expareja, pues el antioqueño ha manifestado, en reiteradas ocasiones, ser un fiel amante de los asuntos paranormales e inexplicables.

Yeferson Cossio cuenta anécdota con bruja

En una nueva ocasión, el antioqueño tuvo la oportunidad de dar una entrevista, para el Cartel Paranormal de La Mega, en donde habló sobre diferentes temas paranormales y algunas de las anécdotas más contundentes que ha vivido.

Según su relato, durante muchos años de su vida se enfrentó a diferentes situaciones en las que lograba percatarse de ruidos extraños, movimientos de objetos como puertas, entre otros acontecimientos que no podía explicar.

Por esto, decidió mudarse a un apartamento en Bogotá en donde los hechos siguieron ocurriendo, pues logró percatarse de una figura extraña, de cabello largo, que se encontraba detrás del televisor. Pese a que trató de evadir la figura que había observado, volvió a observar esta presencia una vez más.

Sin embargo, el aparente espectro también habría tenido contacto físico con el antioqueño ya que, según sus declaraciones, sintió uñas largas en uno de sus brazos. Aunque no reveló mayores detalles del escalofriante momento, dicha aparición se habría asociado con la presencia de una bruja.

Yeferson Cossio recibe críticas por revelar información personal

Por otro lado, el antioqueño ha sido viral en los días más recientes a raíz de las declaraciones que ofreció en uno de sus últimos lives en donde habló sobre temas personales en compañía de su pareja sentimental.

Sin embargo, sus comentarios generaron indignación en miles de internautas, quienes manifestaron que esta información era innecesaria ya que se revelaban detalles íntimos y se estaría vulnerando el derecho a la reserva de esta información.

Ante la amplia lluvia de críticas, el antioqueño compartió un mensaje de arrepentimiento al manifestar que su intención era enmendar el impacto de sus palabras en su novia.