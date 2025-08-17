CANAL RCN
Los anillos de compromiso más costosos de las celebridades

Conozca el valor de los anillos de compromiso más costosos de las celebridades. Cristiano Ronaldo lidera el listado.

Cristiano Ronaldo
Foto: @cristiano

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
07:32 p. m.
Cristiano Ronaldo decidió dar un paso definitivo en su relación con Georgina Rodríguez, madre de dos de sus hijos y su compañera de vida desde hace varios años. El astro portugués, actualmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio que ya está dando de qué hablar a nivel mundial.

La imagen del imponente anillo que Georgina lució en redes sociales se viralizó de inmediato, generando todo tipo de comentarios y especulaciones sobre su valor.

De acuerdo con un informe publicado por Diario La República, el anillo entregado por Cristiano no solo simboliza su compromiso, sino que se ha convertido en la joya más costosa entre las celebridades globales. Expertos en piedras preciosas estiman que la pieza tiene un valor cercano a los cinco millones de dólares, superando ampliamente a otras alianzas famosas.

Un anillo de récord que eclipsa a otros multimillonarios

El listado elaborado por La República ubica al delantero portugués en la cima por el valor de la joya entregada a su futura esposa. En segundo lugar aparece Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien propuso matrimonio a Lauren Sánchez con un anillo de 3,5 millones de dólares. Más atrás está Alex Rodríguez, exbeisbolista de Grandes Ligas, cuyo anillo para Jennifer López fue tasado en tres millones de dólares. En contraste, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, se encuentra al final de la lista con un discreto anillo de 25.000 dólares para Priscilla Chan, equivalente a poco más de 100 millones de pesos colombianos.

Cristiano y Georgina, una pareja que acapara miradas

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha sido foco mediático desde sus inicios. Ahora, con esta propuesta formal, ambos confirman que su vínculo va más allá de la exposición pública. El lujo del anillo refleja el poder económico del portugués, pero también la importancia que le otorga a este nuevo capítulo en su vida personal. La boda, que aún no tiene fecha oficial, promete convertirse en uno de los eventos más seguidos del mundo del entretenimiento y el deporte.

