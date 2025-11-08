Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen: así luce el lujoso anillo de compromiso

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son nuevamente tendencia en redes sociales tras confirmarse su compromiso, por medio de una inédita fotografía que ya ha despertado miles de reacciones entre los más fieles fanáticos de la pareja.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen

Miles de usuarios ya han celebrado el gran anuncio que hizo la modelo, por medio de su más reciente post en su cuenta oficial de Instagram. Con una fotografía en la que se observa su mano, encima de la del astro del fútbol, se evidencia notoriamente un anillo con un gran diamante que sube gran parte de su dedo anular.

Así mismo, la imagen fue acompañada por el texto “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” por lo que sus palabras ya han sido objeto de celebración entre miles de seguidores y grandes estrellas de la farándula internacional. En tan solo 30 minutos, la publicación ya cuenta con más de un millón de likes y más de treinta mil comentarios.

Dentro de las reacciones se destaca la de Daniela Ospina, quien, mencionando a la española como su amiga, manifestó su gran alegría por el nuevo paso que daría junto al portugués. Otras figuras públicas que también se han sumado a la gran noticia fueron Olivia Pierson, Valentina Ferrer, Tammy Hembrow, entre otros.

Historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La inédita historia entre el futbolista y la modelo ha sido merecedora de grandes pantallas, pues parte de esta fue narrada por la española en su propio documental para Netflix. Pese a todo pronóstico, Georgina encontró el amor por cuestión del azar al cruzarse con el portugués mientras trabajaba para una tienda Gucci, ubicada en la capital española.

Tras meses de cortejo, salidas, viajes y lujos, la mujer logró llevarse el corazón del astro del fútbol con quien formalizó su relación al hacer frente ante el vasto mundo del entretenimiento global, que ha acompañado, de manera constante, la carrera del hombre.

Sin embargo, el nombre de Georgina no ha pasado por alto, pues la mujer ha logrado construir todo un imperio de belleza, moda y estilo de vida, a través de sus diferentes empresas en las que combina sus gustos y pasiones.

Sin duda alguna, el gran compromiso promete ser una de las bodas más mediáticas y esperadas de los últimos tiempos.