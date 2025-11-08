Inimaginable: este sería el valor del anillo que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

El astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió a sus seguidores al dar un paso definitivo en su relación con Georgina Rodríguez, madre de varios de sus hijos, al proponerle matrimonio. La modelo e influencer, visiblemente emocionada, compartió en sus redes sociales imágenes del momento, posando junto al futbolista y mostrando el impresionante anillo de compromiso que recibió.

La noticia se confirmó a través de la cuenta de Instagram de Georgina, donde publicó una fotografía de sus manos entrelazadas junto a la de Cristiano, acompañada del mensaje: “Sí quiero. En esta y en todas las vidas”. La publicación rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’ y comentarios, incluyendo felicitaciones de celebridades y amigos de la pareja.

Un anillo que rompe récords por su valor

El anillo entregado por Cristiano Ronaldo no solo simboliza amor y compromiso, sino que también se ha convertido en un tema de conversación por su valor. Según la revista Hola de España, la pieza está elaborada con varios diamantes de alta calidad, lo que la convierte en una joya de lujo excepcional. El medio estimó que su precio podría rondar los 5 millones de euros, aunque, dependiendo de la pureza de la piedra principal y de los diamantes que rodean la sortija, el valor podría ser incluso mayor. Lo que en pesos colombianos equivaldría a más de 25.000 millones.

La misma publicación calculó que el anillo podría alcanzar hasta los 10 millones de euros. Este detalle ha generado asombro entre los fanáticos y especialistas en joyería, quienes destacan la exclusividad de la pieza.

Una historia de amor que da un nuevo paso

Cristiano y Georgina mantienen una relación desde 2016 y han formado una familia que se ha mantenido unida a pesar de los desafíos y la exposición mediática. Aunque ya vivían juntos desde hace años, el compromiso formal marca un nuevo capítulo en su historia.

La pedida de mano se ha convertido en uno de los eventos más comentados en el mundo del espectáculo y el deporte, confirmando que esta pareja sigue siendo una de las más admiradas y seguidas a nivel internacional.