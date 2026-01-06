Reconocida actriz habló de su diagnóstico de cáncer y rompió en llanto: esto dijo

Una de las actrices más reconocida de España fue diagnosticada con cáncer en septiembre de 2025.

Antonia San Juan, que tiene 64 años, es oriunda de Las Palmas de Gran Canaria, ha participado en películas como 'Asfalto', 'Playa de lobos', 'A las once', 'Mañana es hoy', 'Mientras cupido no está' y 'El hoyo', se realizó unas pruebas médicas rigurosas y conoció que tenía tumores malignos en la garganta y en las cuerdas vocales.

Fue así como comenzó a practicarse de inmediato las quimioterapias y en los últimos días, notablemente conmovida, habló de su estado de salud actual. ¿Qué es lo que ha pasado con su enfermedad?

Antonia San Juan, la reconocida actriz de España, anunció que está curada de su cáncer

Antes de que se terminara el 2025, Antonia San Juan, en su cuenta de Instagram, indicó que se siente orgullosa de su proceso de recuperación, que asistió a la última quimioterapia y que los hallazgos de los especialistas fueron positivos.

"Ha sido la última quimio y estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya remitió, que no tengo metástasis y que estoy curada. Tengo que seguir con los tratamientos igual que cuando terminan los ciclos anteriores", explicó.

"Estoy tan contenta, pero también aparece la incertidumbre que he sabido llevar. Todo esto por saber cómo es ahora la recuperación, cómo va a ser la vida nueva y ya me he ido metiendo nuevamente en ámbitos como el trabajo, las relaciones, los amigos y el abrazo a todos los que me han acompañado", añadió la actriz Antonia San Juan.

Así han reaccionado los seguidores de Antonia San Juan, la reconocida actriz de España, tras su revelación positiva sobre su diagnóstico de cáncer

Desde que Antonia San Juan publicó el video en sus redes sociales, ha recibido múltiples palabras de fortaleza, cariño y apoyo incondicional.

"Qué alegría de noticia, mi niña", "qué felicidad me da ver este video", "enhorabuena, Antonia", "qué hermosa manera de empezar el año", "que gusto escucharte súper", "eres preciosa", "viva la vida" y "gracias por compartirlo con nosotros", han sido algunos de los mensajes.