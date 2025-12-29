Actriz y cantante murió hospitalizada: conmovedor gesto de sus hijos en Navidad

El mundo del espectáculo en el norte de México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz y cantante Betty Garay, una figura reconocida en la escena artística de Monterrey. La noticia fue dada a conocer por sus familiares a través de redes sociales, donde también agradecieron las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante las últimas semanas.

La intérprete atravesaba un complejo cuadro médico que la mantuvo hospitalizada durante varios días, lo que marcó un cierre distinto para el año y una Navidad lejos de los escenarios que la vieron brillar. La partida de Betty Garay ha generado mensajes de despedida por parte de colegas, seguidores y personas cercanas que destacaron su talento y calidad humana.

Fallecimiento de Betty Garay conmueve al medio artístico mexicano

Betty Garay fue una artista cercana al público y activa en proyectos locales de teatro, música y televisión. Su nombre estuvo ligado durante años a la cultura artística regiomontana, donde se ganó el respeto del gremio y el cariño de los espectadores.

Además, pertenecía a una familia con amplia trayectoria en el entretenimiento, al ser hermana del director Mike Rodríguez y del comediante Pedro Rodríguez.

Durante su hospitalización, sus familiares compartieron actualizaciones sobre su estado de salud y pidieron apoyo espiritual. Con el paso de los días, la situación se volvió más delicada hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento el pasado 28 de diciembre.

De acuerdo con la información entregada por sus hijos, la causa de la muerte estuvo relacionada con complicaciones derivadas de alteraciones severas en sus niveles de glucosa.

El último deseo de Betty Garay que sus hijos cumplieron en Navidad

Uno de los hechos que más ha conmovido al público ocurrió días antes de su fallecimiento. Según relató un familiar cercano, Betty Garay expresó su deseo de que la cena navideña no fuera solo para su familia, sino que también se compartiera con otras personas que, como ella, tenían a un ser querido hospitalizado.

Sus hijos decidieron cumplir esa petición y llevaron alimentos para repartir entre varias familias dentro del centro médico. El gesto fue ampliamente destacado en redes sociales, donde muchos lo interpretaron como un reflejo de la sensibilidad, generosidad y empatía que caracterizaban a la actriz fuera del escenario.

Días antes de su muerte, se había informado que Betty Garay enfrentaba múltiples padecimientos, entre ellos una úlcera, una colostomía y dolores constantes, condiciones que fueron deteriorando su estado general. Aunque en algunos momentos se reportó estable, su salud se agravó progresivamente.