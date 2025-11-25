CANAL RCN
Tendencias

Anuel AA reaparece en medio de los rumores de ruptura de Feid y Karol G

En medio de un concierto, Anuel envió un mensaje directo para Feid mientras se habla de los rumores de un posible ruptura con 'La Bichota'.

Anuel AA Karol G y Feid
FOTO: AFP | Anuel AA - IG

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
11:58 a. m.
A lo largo de las últimas semanas, se ha venido hablando en redes sociales sobre la posible ruptura de Feid y Karol G, una de las relaciones más mediáticas de la industria musical y de la farándula colombiana en general.

Aunque ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto de esta situación, los seguidores de ambos han detectado que desde hace tiempo no interactúan en redes sociales ni se han dejado ver en público, por lo que los rumores han ido creciendo.

En ese contexto, Anuel AA, expareja de 'La Bichota', volvió a ser tema de conversación, pues en medio de lo que se ha venido hablando, él volvió a pronunciarse con un mensaje que va directamente para el 'Ferxxo'.

¿Qué dijo Anuel AA esta vez?

El cantante puertorriqueño estaba en medio de un concierto cuando cantó uno de sus éxitos más recordados: 'La última vez', la cual hizo desde la cárcel y es en colaboración con Bad Bunny. Allí le cambió la letra a una de las primeras partes, mencionando a Feid.

"Feid te texteó hablando mier… de mí", cantó Anuel, riéndose de manera inmediata y generando revuelo tanto entre los asistentes a la presentación, como en redes sociales, quienes cuestionan que el artista no ha superado su relación con Karol G con el paso de los años.

Anuel y sus constantes mensajes a Feid y su relación con Karol G

No es la primera vez que Anuel se refiere a Feid luego de que se confirmara su relación con Karol G. En redes sociales publicó mensajes donde insinuaba que Karol G aún lo quería y que la relación con Feid no era real, además de acusar a ambos de promover “acoso” en su contra. También llegó a pedirle públicamente a Karol G que regresara con él.

En varias ocasiones lanzó indirectas directas a Feid, como el famoso cartel “Fuck Ferxxo”, frases como “tu mujer todavía me ama” y otros mensajes donde se burlaba o desafiaba al cantante. Incluso modificó letras en conciertos para mencionarlo y cuestionar su relación con Karol G.

Además, utilizó ropa y elementos visuales con mensajes insinuando que Karol G seguía siendo “suya”, lo que llevó a que medios y seguidores lo calificaran como un ex “tóxico”. Su comportamiento generó una fuerte atención mediática, alimentando la narrativa de rivalidad con Feid y nostalgia hacia su relación pasada con Karol G.

