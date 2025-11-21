CANAL RCN
Tendencias

Karol G lanza 'Única', su nueva canción que despierta sospechas sobre su ruptura con Feid

La letra estaría inspirada en su ruptura con Feid, y muchos seguidores han comentado sobre su significado.

Karol g
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
08:36 a. m.
La antioqueña sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo musical, una colaboración muy esperada junto al reconocido productor Tainy.

Esta es la nueva canción de Karol G

El tema, titulado “Única”, fue estrenado el jueves 20 de noviembre de 2025. La cantante había adelantado un breve fragmento en sus redes sociales y, en cuestión de segundos, el clip se volvió viral, generando miles de reacciones.

Entre los internautas comenzó a circular la teoría de que la canción estaría inspirada en su presunta ruptura con Feid, debido a que la letra aborda la nostalgia y el final de una relación. Aunque ambos han mantenido su romance en privado, los fanáticos han señalado una supuesta distancia entre ellos en las últimas semanas.

Hasta el momento, Karol G no ha confirmado si atravesó una separación, pero varios indicios han encendido las especulaciones. En los últimos meses, la artista ha estado inmersa en múltiples presentaciones, como los Latin Grammy, el desfile de Victoria’s Secret, el show de medio tiempo de un partido de la NFL, entre otros eventos internacionales.

Letra del nuevo sencillo de Karol G

“Única” incluye varias frases que los seguidores consideran reveladoras, entre ellas: “Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única”, “lo entregamos todo sabiendo que iba a ser la única” y “han pasado mil noches y sigues tan presente”. Para muchos, estas líneas refuerzan la lectura emocional detrás del tema.

El recibimiento no se hizo esperar. En YouTube, el video oficial ya acumula miles de comentarios en los que los fans celebran la propuesta visual, el concepto narrativo y la fuerza emocional del nuevo lanzamiento de la colombiana.

