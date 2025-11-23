Karol G también terminaría metida en la polémica de Pirlo y Blessd: esto se sabe

Blessd y Pirlo son tendencia en Colombia desde hace varios días, luego de que se estrenaran unas 'tiraderas' entre ellos en donde se revelaron diferentes situaciones personales de los artistas. Sin embargo, la polémica no terminará en ese punto y habría nuevos involucrados.

Aunque Blessd ha manifestado que no desea darle más atención a este asunto, Pirlo ha seguido dando declaraciones en sus redes sociales. Anunció que tiene lista otra tiradera contra Kris R, pero que habría otro ataque contra 'El Bendito', señalando que tiene audios y nueva información.

Karol G: la nueva involucrada en la polémica

A través de sus historias de Instagram, Pirlo dejó saber que tiene detalles sobre un presunto mal trato de Blessd hacia Karol G, artista con la que colaboró en la canción '+57'. Cabe recordar que esta relación no estaría en buenas condiciones tras la colaboración del cantante de Itagüí con Anuel AA, expareja de 'La Bichota'.

"Ahora voy a mandar la próxima, de ese mismo día de la reunión donde hablas mal de tus colegas de Medellín y hablaste mal de Karol G. Hablaste mierda de esa mujer y ya mismo se te viene el mundo encima", escribió el caleño.

Blessd y su concierto en Bogotá

Mientras la polémica sigue en torno a Blessd por todo lo que se ha hablado en redes sociales, el artista antioqueño firmó su concierto ante 55.000 personas en el Vive Claro de Bogotá este sábado 22 de noviembre.

Se presentó con varios invitados especiales, incluyendo a Westcol y aseguró que fue "la mejor noche" de su vida, por lo que está disfrutando del buen momento en su carrera mientras se habla de controversias a su alrededor.