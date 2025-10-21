CANAL RCN
“Es una leyenda”: Anuel AA defiende a Bad Bunny tras críticas por su show para el Super Bowl 2026

El puertorriqueño defendió la participación de su colega en el próximo show de medio tiempo en el importante evento deportivo.

Foto: AFP
Noticias RCN

octubre 21 de 2025
11:23 a. m.
El mundo entero ha puesto los ojos encima de la mediática polémica que ha protagonizado Bad Bunny tras anunciarse que estará a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Por esto, el tema ha sido abordado por diferentes orillas, desde el presidente Donald Trump hasta una gran variedad de artistas del género, quienes, en su mayoría, han salido en defensa del cantante.

Anuel AA defiende a Bad Bunny

En las horas más recientes se ha viralizado una entrevista en la que el intérprete de ‘Razones’ tuvo la oportunidad de revelar detalles inéditos de su carrera musical y la amplia discusión que se ha desatado alrededor de la carrera musical de Benito Antonio Martínez Ocasio, quien se ha consolidado como el artista más sobresaliente, actualmente, de Latinoamérica.

Por esto, Anuel AA rompió el silencio al manifestar su posición a favor de la interpretación que su colega realizará próximamente, pues lo catalogó como una leyenda de la música en español.

De igual manera, expresó su inquietud ante las críticas que ha recibido el “conejo malo” al comparar el panorama con la participación de otros artistas latinos en el importante evento.

“Para mí es una leyenda… no entiendo lo que está pasando y no importa si es en inglés o en español. Cuando Shakira y Jlo cantaron todo el mundo aplaudió, nos encantó. Entonces también debemos amar lo que está haciendo Bad Bunny”, explicó.

Así mismo, resaltó la importancia de que un artista hispanoamericano cante en el Super Bowl ya que es considerado como todo un acontecimiento y un gran logro que debe ser reconocido. Por esto, consideró dicha oportunidad como una “bendición”.

Concierto de Anuel AA en Colombia

Por otro lado, el país se está preparando para recibir una vez más al puertorriqueño, quien se presentará el próximo jueves 24 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá y el viernes 25 de octubre en el Estadio Polideportivo sur de Envigado, en Medellín.

