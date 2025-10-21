CANAL RCN
¿Se puede eliminar el Meta AI de WhatsApp?: estos serían algunos riesgos de su uso

Aunque esta herramienta funciona como asistente virtual, algunos usuarios han manifestado su incomodidad por tener dicha función.

Foto: Freepik

octubre 21 de 2025
09:23 a. m.
La IA se ha vuelto una de las herramientas más fundamentales dentro de una gran variedad de aplicaciones que los usuarios usan en su día a día.

Sin embargo, algunos han manifestado su temor ante los posibles riesgos de seguridad a los que su información estaría expuesta con la implementación de dichos asistentes virtuales.

¿Para qué sirve la IA de WhatsApp?

El asistente virtual, que utiliza inteligencia artificial, busca responder las interrogantes de los usuarios, crea imágenes, ofrece diferentes sugerencias, ofrece definiciones y genera contenido.

Este chatbot ofrece una experiencia personalizada que permite mejorar la navegación de los usuarios al integrar un sistema de identificación por medio de fotografías y promete un sistema de aprendizaje para los usuarios.

Aunque WhatsApp asegura que la información y demás datos personales se usan de manera segura, por medio del tratamiento privado protegido por un cifrado de extremo a extremo, miles de usuarios han manifestado su desconfianza e interés por desactivar dicha herramienta.

¿Se puede eliminar la IA de WhatsApp?

Una de las principales quejas hacia esta herramienta explica la poca utilidad que los internautas le dan a este asistente y los riesgos a los que la información personal podría estar expuesta. Por esto, es importante aclarar que dicho asistente no se puede desinstalar del todo.

No obstante, se puede ocultar del listado de chats activos mientras que también se elimina el acceso directo a esta conversación. La ruta para lograr dicho objetivo es: abrir el chat con Meta, ir al ícono de los tres puntos superiores, seleccionar la opción de “eliminar conversación” y confirmar la eliminación.

Aunque el ícono desaparecerá de la pantalla principal, la herramienta seguirá activa en segundo plano por si llega a ser requerida por parte de los usuarios.

Preocupaciones por el uso de la IA de WhatsApp

Dentro de las preocupaciones que se han generado alrededor del uso de esta herramienta se encuentra la prevalencia de la desinformación, el uso indebido por parte de menores de edad, el consumo de batería del dispositivo, entre otros factores.

