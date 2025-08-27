¿Gran golpe?: las reacciones a la eliminación de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity

Los cocineros de MasterChef Celebrity Colombia 2025 cerraron un nuevo ciclo en la cocina más popular del mundo por lo que una nueva tuvo que dejar su delantal en la estación. Después de un tenso reto de eliminación, los jueces generaron sentimentalismo al emitir su veredicto.

Julián Zuluaga es eliminado de MasterChef

El joven actor se destacó en la competencia por su identidad y sencillez, pues siempre manifestó su proceso de aprendizaje culinario que lo llevó a perdurar en la competencia y convertirse en el octavo eliminado de la temporada, que celebra sus diez años.

Aunque los chefs resaltaron siempre su gran talento y su notable proceso de preparación para presentar platos dignos de la alta cocina, el actor no corrió con la misma suerte durante el último reto ya que cometió pequeños errores que lo llevaron a ser el plato con la menor calificación del desafío.

Pese a que tuvo la oportunidad de presentar un plato libre, siempre y cuando le diera uso a la mantequilla clarificada, su elección fue una causa limeña con los mejores toques de su estilo culinario. Sin embargo, la sazón no jugó a su favor ya que su pollo carecía de este elemento y presentó tomates sin procesar.

Reacciones a la eliminación de Julián Zuluaga en MasterChef

Por supuesto, las reacciones a la decisión de los chefs no se hicieron esperar ya que los demás cocineros manifestaron su nostalgia por perder a uno de los participantes más jóvenes y curiosos de la competencia.

Por su parte, la presentadora Violeta Bergonzi, quien también quedó en riesgo de ser la octava eliminada de la competencia, manifestó su tristeza al haber tenido que despedir a Julián mientras que también tuvo significativos errores que la llevaron a estar en riesgo de abandonar el juego para siempre.