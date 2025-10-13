CANAL RCN
Kely Carrillo se coronó como reina nacional del Cacao 2025, tras seis años del icónico certamen en pausa

El certamen regresó y devolvió la belleza, cultura y producción agrícola a la cuna del cacao que, además, premió a los mejores del Grano de Oro 2025.

Foto: suministrada Gobernación de Arauca

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
11:23 a. m.
Tras seis años en pausa, el Reinado Nacional del Cacao regresó con más fuerza que nunca, trayendo consigo el sabor, la cultura y la esperanza de una región que ha hecho del cacao su símbolo de identidad y desarrollo.

Durante cuatro días, del 9 al 12 de octubre, el municipio de Arauquita se transformó en un escenario de celebración. Calles con aroma a cacao recién tostado y el inconfundible espíritu llanero marcaron la atmósfera de una fiesta que reunió a productores, artesanos, artistas y visitantes de todo el país.

El evento tuvo el respaldo del gobernador de Arauca, Renson Martínez, quien, junto a su esposa, la gestora departamental, Gleidys Torres, destacaron la importancia y el impacto del certamen para fortalecer la economía regional.

Kely Carrillo se coronó como reina nacional del Cacao 2025

La noche del 12 de octubre, la emoción alcanzó su punto máximo con la coronación de Kely Carrillo Rey, una joven de 24 años proveniente de Bucaramanga, quien conquistó al jurado con su carisma, conocimiento del sector y pasión por el cacao.

Se trata de una técnica profesional en maquillaje artístico y especialista en prótesis para efectos especiales. Kely representará ahora al cacao colombiano en eventos internacionales.

Llevar la banda de Señorita Nacional del Cacao es mucho más que un título: es un homenaje a mis raíces, a mi gente y a la tierra que me enseñó a soñar con los pies firmes sobre el suelo.

El certamen reunió a once candidatas de diferentes regiones cacaoteras del país: Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca. Las participantes desfilaron en el malecón ecoturístico, recorrieron el río Arauca en balleneras y vivieron de cerca la tradicional faena de degullado, una muestra de la fuerza y las raíces ganaderas del Llano.

Arauquita premió a los ganadores del Grano de Oro 2025

El reinado no fue solo una pasarela de belleza. En paralelo se celebró la XII versión del Salón del Cacao y Chocolate, donde productores, cooperativas y emprendedores presentaron sus innovaciones del cacao.

Uno de los momentos más esperados fue el Concurso Nacional de Cacao: Grano de Oro 2025, que premió a los mejores granos del país.

  • Primer lugar: Viviana Gómez Sanmiguel, Finca Canaán (Sierra Nevada, Magdalena).
  • Segundo lugar: Yennis Cristina Alemán Díaz, Finca Villa Samdy (Tierralta, Córdoba).
  • Tercer lugar: Ciro Enrique Marín, Finca La Chipola (Arauquita, Arauca).

Los ganadores fueron seleccionados tras rigurosas pruebas de calidad física, aroma y sabor, destacando el potencial del cacao colombiano como uno de los más finos del mundo.

Con la alegría del pueblo, el brillo de las reinas y el sabor del chocolate, el Reinado Nacional del Cacao 2025 volvió a poner a Arauquita en el mapa de las grandes celebraciones agrícolas de Colombia, consolidando al cacao como el verdadero grano de oro del país.

