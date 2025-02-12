María Esther Panesso hace historia en el Salón de Otoño de París

Su obra, inspirada en la fuerza y sensibilidad de la mujer latinoamericana, la posiciona como una de las creadoras emergentes con mayor proyección internacional. Tras conquistar al público europeo, regresa a Bogotá con su nueva exposición “Dualidades del Alma”, una muestra que profundiza en las emociones humanas y consolida su ascenso en la escena artística global.

¿Quién es María Esther Panesso? La artista colombiana que conquista París

María Esther Panesso Mercado, nacida en Bogotá y reconocida artísticamente como “Mercado”, es hoy una de las figuras colombianas más prometedoras en la escena del arte contemporáneo. Su estilo, cargado de emoción, simbolismo y contrastes, refleja la fuerza interior de la mujer latinoamericana, una temática que atraviesa su obra y que ha resonado fuertemente en galerías de distintos países. Su capacidad para narrar historias desde el color, la textura y la dualidad emocional la han convertido en una artista con identidad propia y creciente reconocimiento internacional.

Salón de Otoño de París: un escenario histórico para el arte moderno

La participación de Mercado en el Salón de Otoño de París marca un logro excepcional. Este evento, fundado en 1903, ha sido la plataforma de grandes maestros del arte moderno como Matisse, Picasso, Braque, Cézanne y Modigliani. Durante más de un siglo, el salón ha impulsado movimientos como el fauvismo y el cubismo, consolidándose como un referente mundial para propuestas innovadoras. En este espacio, que reúne cada año a artistas, curadores y coleccionistas de alto nivel, la colombiana presentó una obra inspirada en la valentía y la resiliencia femenina, ganándose la atención del público especializado.

Una trayectoria internacional marcada por creatividad y reconocimiento

El ascenso de María Esther Panesso no es casualidad. Con más de 500 obras vendidas en 12 países, ha expuesto en ciudades como Tokio, Londres, Madrid, Nueva York, Miami, Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá. En 2023, fue seleccionada por expertos de la Universidad de Yale para presentar su obra en el Museo Beka del Rockefeller Center en Nueva York, convirtiéndose en la primera colombiana en lograrlo. Además, la revista Forbes la destacó como una de las 50 colombianas más creativas del mundo, reconocimiento que evidencia su impacto dentro y fuera del país.

“Dualidades del Alma”: la nueva exposición de Mercado en Bogotá

Tras su éxito reciente en París, “Mercado” regresa a Colombia para presentar “Dualidades del Alma” en el salón Kambora de Bogotá (Autopista Norte #106-45). Esta muestra es una invitación a explorar las luces y sombras que habitan en cada persona, un viaje emocional que fusiona razón y sentimiento. A través de óleos profundamente expresivos, la artista retrata la sensibilidad, la resiliencia y la fuerza que definen a la mujer contemporánea. Su obra se convierte así en un espejo de la complejidad humana y un testimonio de su evolución artística.

Lo que viene para la artista colombiana: proyección global en 2026

El camino internacional de María Esther Panesso continúa en ascenso. En 2026, su trabajo será exhibido en reconocidos salones de arte en Dubái y Nueva York, ampliando aún más su presencia en mercados culturales de alto impacto. Su proyección global reafirma no solo su talento, sino también el creciente protagonismo del arte colombiano en escenarios internacionales.