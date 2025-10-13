CANAL RCN
Tendencias

Artista reveló cuáles son sus ganancias en turno de ocho horas en Transmilenio: supera el salario mínimo

Aunque su jornada no está exenta de dificultades, varios de sus seguidores demostraron cierto interés por el trabajo.

Foto: georgito_00 / IG
Foto: georgito_00 / IG

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
03:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Entre el 2020 y el 2023, el Instituto para la Economía Social (IPES) logró caracterizar a 14.298 vendedores y vendedoras informales en Bogotá.

Sin embargo, hay quienes como Georgito salen a las calles sin nada más que su talento para reunir dinero y vivir de su arte.

En los últimos años, hizo del sistema masivo de Transporte, Transmilenio, su lugar de trabajo y aunque a diario se enfrenta a todo tipo de obstáculos para desarrollar sus actividades, ha llegado a sorprender con sus ganancias.

100 universitarios están haciendo “vaca” para ayudar a vendedores informales en Antioquia: llegan a sus negocios y compran todo
RELACIONADO

100 universitarios están haciendo “vaca” para ayudar a vendedores informales en Antioquia: llegan a sus negocios y compran todo

Georgito decidió que también debía compartir su arte en las redes:

Decidido a que otras personas más allá de los buses y estaciones conocieran su manera de vivir, Georgito empezó a crear contenido en el que comparte las dificultades y ventajas de su trabajo.

En un video reciente, contó moneda a moneda lo recaudado en un turno de ocho horas y, más de un seguidor, pensó en seguir sus pasos:

“Estoy muy agradecido con toda la gente que me colabora (…) esto es posible gracias a ustedes. Estos videos los hago para motivarlos. Si yo puedo, ustedes también”, comentó, antes de iniciar con el conteo.

En billetes logró reunir 17.000 pesos y en monedas, 109.700, para un total de 126.700 pesos, más 8.000 que utilizó para comprar un snack, durante el turno.

Es decir, que con ocho horas de trabajo como artista en Transmilenio, sus ganancias rondan los 135.000 pesos. Muy por encima del salario mínimo (47.450 pesos), con el que se necesitarían casi tres días para reunir la misma cantidad.

Empresarios advierten que reformar laboral redujo el personal en comercios un 10%
RELACIONADO

Empresarios advierten que reformar laboral redujo el personal en comercios un 10%

En otro video, explicó cuánto tardó en reunir lo suficiente para un iPhone:

Comprometido con crear más y mejor contenido para las redes sociales, Georgito se propuso ahorrar para comprar un celular con mejor cámara.

Fue así como, en el 2024, registró el experimento y determinó que con dos semanas de trabajo no solo logró pagar el arriendo del mes y cubrir sus gastos diarios. También consiguió lo necesario para comprar un iPhone, de un modelo antiguo, pero en perfectas condiciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Hijo de Martín Elías sufrió accidente en Casanare: esto fue lo que le pasó al artista

Redes sociales

Influenciadora colombiana sufrió millonario robo tras viaje: así lo relató

Artistas

Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México

Otras Noticias

Enfermedades

¿Cómo tratar los mareos sin utilizar medicamentos?

Aunque algunos de los tratamientos requieren de medicamentos, existen distintas alternativas dependiendo de los síntomas.

FC Barcelona

Él es Lauro Mosquera, el primer colombiano que jugó con la camiseta del FC Barcelona

Aunque solo jugó un amistoso en 1964, Lauro Gonzalo Mosquera abrió el camino para los futbolistas colombianos en el FC Barcelona, décadas antes de Yerry Mina y Jeison Murillo.

Bolívar

Llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria en el sur de Bolívar

Comercio

Reconocido negocio acelera su crecimiento en Colombia: ya cuenta con más de 300 puntos

Noruega

Venezuela cierra embajada en Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina Machado