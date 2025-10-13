Artista reveló cuáles son sus ganancias en turno de ocho horas en Transmilenio: supera el salario mínimo

Entre el 2020 y el 2023, el Instituto para la Economía Social (IPES) logró caracterizar a 14.298 vendedores y vendedoras informales en Bogotá.

Sin embargo, hay quienes como Georgito salen a las calles sin nada más que su talento para reunir dinero y vivir de su arte.

En los últimos años, hizo del sistema masivo de Transporte, Transmilenio, su lugar de trabajo y aunque a diario se enfrenta a todo tipo de obstáculos para desarrollar sus actividades, ha llegado a sorprender con sus ganancias.

Georgito decidió que también debía compartir su arte en las redes:

Decidido a que otras personas más allá de los buses y estaciones conocieran su manera de vivir, Georgito empezó a crear contenido en el que comparte las dificultades y ventajas de su trabajo.

En un video reciente, contó moneda a moneda lo recaudado en un turno de ocho horas y, más de un seguidor, pensó en seguir sus pasos:

“Estoy muy agradecido con toda la gente que me colabora (…) esto es posible gracias a ustedes. Estos videos los hago para motivarlos. Si yo puedo, ustedes también”, comentó, antes de iniciar con el conteo.

En billetes logró reunir 17.000 pesos y en monedas, 109.700, para un total de 126.700 pesos, más 8.000 que utilizó para comprar un snack, durante el turno.

Es decir, que con ocho horas de trabajo como artista en Transmilenio, sus ganancias rondan los 135.000 pesos. Muy por encima del salario mínimo (47.450 pesos), con el que se necesitarían casi tres días para reunir la misma cantidad.

En otro video, explicó cuánto tardó en reunir lo suficiente para un iPhone:

Comprometido con crear más y mejor contenido para las redes sociales, Georgito se propuso ahorrar para comprar un celular con mejor cámara.

Fue así como, en el 2024, registró el experimento y determinó que con dos semanas de trabajo no solo logró pagar el arriendo del mes y cubrir sus gastos diarios. También consiguió lo necesario para comprar un iPhone, de un modelo antiguo, pero en perfectas condiciones.