CANAL RCN
Colombia Video

100 universitarios están haciendo “vaca” para ayudar a vendedores informales en Antioquia: llegan a sus negocios y compran todo

El movimiento ha ido creciendo y, se espera, que otros jóvenes logren replicarlo en sus comunidades.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
07:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una venta puede hacer la diferencia y 100 jóvenes universitarios en el Urabá antioqueño lo saben.

Entendiendo las dificultades a las que pueden enfrentarse los trabajadores informales, idearon una iniciativa con la que tenderles la mano, sobre todo a madres cabeza de hogar.

Su método consiste en encontrar un negocio con pocos clientes, realizar una colecta y comprar la producción diaria de los negocios ambulantes, para permitirle al vendedor descansar durante el resto de la jornada y ayudarle a pagar las cuentas.

Grupo de estudiantes que no volvería a pagar por pruebas estatales en Colombia, según proyecto de ley
RELACIONADO

Grupo de estudiantes que no volvería a pagar por pruebas estatales en Colombia, según proyecto de ley

El movimiento inició con 10: ahora son 100 o incluso más

Cristian Mestra, miembro del movimiento, dijo a Noticias RCN que, inicialmente, participan 10 personas. “Era algo pequeño. Luego fue creciendo, llegamos a 50 (personas) y, ahora, somo alrededor de 100 personas”, celebró.

El método es tan sencillo que, esperan, que otras personas puedan replicarlo y ayudar, como ellos, a los pequeños negocios de su comunidad.

“Me siento feliz, no me esperaba la visita. Fue un rato de inmensa alegría y vendí todo”, manifestó la vendedora Luzmila Moreno, al verse beneficiada por la iniciativa.

¿Educación superior gratis?: este es el programa que ha beneficiado a más de 5 mil estudiantes
RELACIONADO

¿Educación superior gratis?: este es el programa que ha beneficiado a más de 5 mil estudiantes

Y es que, de acuerdo con la estudiante Daniela Julio, “nosotros, todos, tenemos mucho amor en nuestro corazón y queremos transmitir ese amor, pero el amor que se transmite debe ser con obras. Lo poco o mucho que tengamos, tenemos que hacer que se vea reflejado”.

¿Cuántas personas viven del comercio informal en el país?

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el trimestre entre mayo y julio del 2025, “en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad fue 42,0%, mientras que en el trimestre móvil mayo - julio 2024 fue 41,9%. Por su parte, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 43,3%”.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Wilfredo Grajales Rosas, director del Instituto para la Economía Social (Ipes) a La República, solo en Bogotá, 89.000 vendedores informales han sido caracterizados, pero, se cree, que podría haber entre 100.000 y 150.000.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Mamá de B-King rompió el silencio sobre Angie Miller, la actriz que estuvo con él en México: esto dijo

Boyacá

Nuevo tren turístico de lujo ya se puso en marcha en Colombia: así es la ruta

Clan del Golfo

Contundente golpe al Clan del Golfo durante operativo contra la extorsión: peligrosos miembros cayeron

Otras Noticias

Superintendencia Financiera

Los CDT que le dejarán muy buen dinero en este mes de octubre: tasas por encima del 10%

Estas son las entidades que mejores tasas de interés ofrecen en el mercado.

Radamel Falcao García

Falcao, el único colombiano entre los mejores del mundo en este siglo: ¿qué lugar ocupó?

Falcao García fue incluido en un prestigioso ranking de los mejores jugadores del mundo durante el siglo XXI. Este fue el lugar que ocupó.

Cundinamarca

Prográmese: tres pueblos en Cundinamarca para visitar esta semana de receso

Enfermedades

¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

Estados Unidos

Los efectos del cierre de gobierno en Estados Unidos: inminentes despidos masivos