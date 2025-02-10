100 universitarios están haciendo “vaca” para ayudar a vendedores informales en Antioquia: llegan a sus negocios y compran todo

Una venta puede hacer la diferencia y 100 jóvenes universitarios en el Urabá antioqueño lo saben.

Entendiendo las dificultades a las que pueden enfrentarse los trabajadores informales, idearon una iniciativa con la que tenderles la mano, sobre todo a madres cabeza de hogar.

Su método consiste en encontrar un negocio con pocos clientes, realizar una colecta y comprar la producción diaria de los negocios ambulantes, para permitirle al vendedor descansar durante el resto de la jornada y ayudarle a pagar las cuentas.

El movimiento inició con 10: ahora son 100 o incluso más

Cristian Mestra, miembro del movimiento, dijo a Noticias RCN que, inicialmente, participan 10 personas. “Era algo pequeño. Luego fue creciendo, llegamos a 50 (personas) y, ahora, somo alrededor de 100 personas”, celebró.

El método es tan sencillo que, esperan, que otras personas puedan replicarlo y ayudar, como ellos, a los pequeños negocios de su comunidad.

“Me siento feliz, no me esperaba la visita. Fue un rato de inmensa alegría y vendí todo”, manifestó la vendedora Luzmila Moreno, al verse beneficiada por la iniciativa.

Y es que, de acuerdo con la estudiante Daniela Julio, “nosotros, todos, tenemos mucho amor en nuestro corazón y queremos transmitir ese amor, pero el amor que se transmite debe ser con obras. Lo poco o mucho que tengamos, tenemos que hacer que se vea reflejado”.

¿Cuántas personas viven del comercio informal en el país?

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el trimestre entre mayo y julio del 2025, “en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad fue 42,0%, mientras que en el trimestre móvil mayo - julio 2024 fue 41,9%. Por su parte, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 43,3%”.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Wilfredo Grajales Rosas, director del Instituto para la Economía Social (Ipes) a La República, solo en Bogotá, 89.000 vendedores informales han sido caracterizados, pero, se cree, que podría haber entre 100.000 y 150.000.