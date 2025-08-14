Empresarios advierten que reformar laboral redujo el personal en comercios un 10%

Desde la décima edición del Congreso Empresarial Colombiano (CEC) organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) panelistas advirtieron que el sector comercio ha visto una reducción del 10% en su personal, desde el Congreso de la República aprobó la reforma laboral de la administración Petro, en junio de este año.

En diálogo con Noticias RCN, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), señaló que, en cuestión de semanas, empezaron a sentirse los efectos negativos de la nueva Ley:

“La cifras de empleo en el comercio han decrecido más de un 10%, pero, adicionalmente, los empresarios están tomando medidas, como reducir su planta de personal, no contratar personal extra y abrir y cerrar en distintos horarios para evitar la grave carga laboral”.

Desde la ANDI coinciden con las declaraciones entregadas por el presidente de Fenalco:

En medio del foro empresarial, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, señaló que la informalidad promueve las desigualdades en el país y, más que una salida, es una trampa en la que quedan atrapados miles de trabajadores:

“Un trabajador informal tiene unos ingresos totales mensuales, en promedio, de 1’047.000 pesos, si una suma todo con todo, pero si uno suma todo con todo a los trabajadores formales, en Colombia, estamos hablando de unos ingresos promedio de 2’547.000 pesos. La informalidad es, probablemente la mayor causa de inequidad en nuestro país”.

¿Qué cambios se implementaron con la reforma laboral del Gobierno Petro?

La reforma laboral del Gobierno Petro, aprobada el último día en el que podía discutirse en el Congreso, establece una serie de beneficios para los trabajadores, que algunos empresarios no podrían costear.

Con la nueva Ley, las horas extra empezaron a contarse desde las 7:00 de la noche; el recargo por trabajar en dominicales y festivos irá aumentando hasta alcanzar un 100% en el 2027, y los estudiantes del SENA tendrán contratos laborales y no de aprendizaje, al momento de realizar sus prácticas, entre otros.