Caos en las calles de Pereira: J Balvin apareció y paralizó el tráfico a horas de su próximo concierto

Pereira se está preparando para el próximo concierto de J Balvin, quien llegará a la capital de Risaralda para sorprender con su icónico show de 360 grados nunca antes visto en dicha ciudad.

Tras varios años de ausencia del antioqueño, Balvin regresa con su gira nacional para darle la oportunidad a otras ciudades diferentes a Medellín y Bogotá de poder vivir un espectáculo sin precedentes.

J Balvin aparece por las calles de Pereira

Como es de costumbre, el intérprete de ‘Reggaetón’ ya llegó a la ciudad en donde dará su próxima presentación, pues, por recomendación médica, Balvin ha manifestado que necesita varios días de adaptación en cada territorio al que llega para poder preparar no solo sus cuerdas vocales, sino también su respiración y ritmo cardiaco.

Sin embargo, su estadía en la capital de Risaralda no ha pasado desapercibida ya que el paisa ha decidido salir en público para compartir con sus más fieles fanáticos por las calles de la ciudad.

En las horas más recientes, Osorio tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir detalles del lugar en el que se encontraba ya que se instaló, junto a su equipo de trabajo, en una zona concurrida de la ciudad y disfrutó de una tarde llena de música con los fanáticos que poco a poco fueron llegando. Detrás de una consola, el paisa también estuvo acompañado de la Policía al estar rodeado de cientos de seguidores.

Otro de los momentos más especiales de la jornada fue cuando Balvin posó dentro de una cancha gigante en donde artistas de la ciudad se reunieron para calcar la imagen de su rostro en tamaño gigante.

Cabe recalcar que el concierto del artista será este sábado 28 de marzo en el estadio Hernán Ramírez Villegas y dará inicio desde las 8:00 p.m., hora con la que la estrella se encontrará junto a su fanaticada después de más de diez años de ausencia allí.

Ryan Castro y J Balvin se unen en su nueva colaboración

Por otro lado, el cantante sorprendió al lanzar su nueva colaboración junto a Ryan Castro tras hacer un reto viral de rimas en redes sociales. Pese a que Balvin ha optado por implementar el dancehall a sus más recientes canciones, su colaboración ‘Pal agua’ trae de vuelta los sonidos originales del reggaetón característicos del paisa.