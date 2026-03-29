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¿Viaja con su mascota en Semana Santa? Recomendaciones para cuidar su alimentación

Cómo cuidar a su mascota en viajes largos: recomendaciones de expertos para Semana Santa.

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Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
09:18 a. m.
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Durante la temporada de Semana Santa, miles de colombianos se movilizan por diferentes regiones del país y, cada vez con mayor frecuencia, lo hacen en compañía de sus mascotas.

Este fenómeno ha incrementado el interés por garantizar su bienestar durante los viajes, especialmente en aspectos como la alimentación, la hidratación y la adaptación a nuevas rutinas.

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Los trayectos largos, los cambios de clima y los entornos desconocidos pueden generar estrés o molestias digestivas en perros y gatos.

Por esta razón, especialistas recomiendan planificar con anticipación factores clave como la dieta, con el fin de reducir riesgos durante el desplazamiento.

De acuerdo con expertos de la compañía Royal Canin, mantener la alimentación habitual permite que las mascotas se adapten mejor a los cambios propios del viaje y evita alteraciones digestivas asociadas a modificaciones bruscas en su dieta.

En este contexto, el alimento húmedo se presenta como una alternativa práctica, ya que facilita su transporte y consumo, además de contribuir a la hidratación.

Según la compañía, este tipo de alimento, disponible en latas o sobres, contiene entre el 75 % y el 80 % de agua, lo que puede ser beneficioso especialmente en recorridos prolongados o en condiciones donde el acceso al agua es limitado.

Viajar con mascotas también implica considerar sus necesidades básicas, tal como se hace con cualquier integrante de la familia. Contar con su alimento habitual o con opciones prácticas durante el trayecto puede favorecer un viaje más tranquilo, explicó Carolina Figueroa, médica veterinaria y vocera de la compañía.

¿Por qué es clave mantener la dieta habitual de las mascotas?

Uno de los errores más frecuentes durante los viajes es improvisar con la alimentación o suministrar alimentos no adecuados para perros y gatos. Esta práctica puede generar problemas digestivos, afectar su comportamiento e incluso alterar su estado general de salud.

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Los especialistas insisten en que la constancia en la dieta es fundamental, incluso fuera de casa. Mantener los mismos horarios y tipos de alimento contribuye a reducir el impacto del cambio de entorno y facilita la adaptación del animal.

Este enfoque responde a una tendencia creciente en el cuidado de mascotas, donde la nutrición se considera una herramienta preventiva clave para garantizar su bienestar.

Recomendaciones para viajar con mascotas en Semana Santa

Para quienes tienen previsto viajar con sus animales de compañía durante esta temporada, los expertos sugieren tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Planificar la alimentación y llevar suficiente comida para todo el viaje.
  • Mantener, en lo posible, los horarios habituales de comida.
  • Garantizar el acceso constante a agua fresca para evitar deshidratación.
  • Utilizar opciones prácticas como el alimento húmedo durante los trayectos.

Consultar previamente con un médico veterinario en caso de requerimientos especiales.

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Viajar con mascotas puede ser una experiencia positiva si se toman medidas preventivas y se priorizan sus necesidades básicas. La planificación, especialmente en lo relacionado con la alimentación, resulta determinante para asegurar su bienestar durante los desplazamientos y evitar complicaciones que puedan afectar tanto a los animales como a sus cuidadores.

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