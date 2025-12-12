Feria de Cali 2025: artistas confirmados, precios y boletería del Súper Concierto

El sábado 27 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición del Súper Concierto en el marco de la tradicional Feria de Cali.

Detalles del Súper Concierto de la Feria de Cali

La versión 68 del reconocido Súper Concierto se celebrará en el estadio Pascual Guerrero, uno de los eventos más esperados dentro de la programación oficial de la Feria. La jornada iniciará con el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, y cerrará con los espectaculares shows musicales del concierto.

La organización confirmó una nómina de lujo encabezada por Marc Anthony, junto a artistas como Víctor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico.

A ellos se suman Willy García, exintegrante del Grupo Niche; el artista popular Luis Alfonso; además de Andy Caicedo y Javier Vásquez.

Precios y detalles logísticos

Los precios varían según la ubicación. De acuerdo con la página oficial de venta de entradas, aún hay palcos disponibles, con valores que van desde 4.000.000 hasta 14.000.000 de pesos.

Las puertas del estadio abrirán el sábado 27 de diciembre a partir de las 3:00 p. m., y los organizadores recalcan que se trata de un evento exclusivo para mayores de edad.