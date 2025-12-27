CANAL RCN
¿Altafulla regresó con su expareja tras romance con Karina García? Videos encendieron los rumores

El cantante sostuvo una mediática relación con Karina García tras su paso por La Casa de los Famosos, pero aparecen rumores que indican que habría regresado con su expareja.

diciembre 27 de 2025
05:20 p. m.
Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, vuelve a estar en el centro de atención, luego de que comenzaran a circular rumores a su alrededor con relación a su vida amorosa, tras su reciente relación con Karina García.

En redes sociales han circulado videos del cantante celebrando la Navidad junto a su familia, pero lo que se robó la atención, es que su expareja, Rochy Rodríguez, también estuvo presente en la reunión, reavivando los rumores sobre este asunto.

Altafulla no ha confirmado los rumores

A pesar de las especulaciones y de este encuentro casual en una celebración familiar, Andrés Altafulla no ha confirmado ni desmentido los rumores de las redes sociales. Aunque sí envió un mensaje con aparente doble sentido, no es una declaración que reafirme o tumbe lo que se está hablando.

Publicó un video cantando su canción de 'Los Caminos', un cover del reconocido vallenato 'Los Camino de la Vida' de Los Diablitos. Para sus seguidores, esto demuestra que sigue soltero y todavía con sentimientos encontrados por sus anteriores relaciones.

Altafulla y su mediática relación con Karina García

Altafulla y Karina fueron una de las parejas más mediáticas del 2025, tras conocerse al interior de La Casa de los Famosos, producción del Canal RCN. Una vez terminaron su participación en el reality, continuaron con su romance que tuvo mucho alcance en redes sociales.

Sin embargo, pocos meses después de estar formando su relación, se anunció que habían terminado, sin dar razones claras sobre lo sucedido, aunque durante los últimos meses se han venido escuchando rumores que señalan que tendrían varios motivos.

