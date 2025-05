¿Cómo fue la última vez que Yina Calderón habló con 'Epa Colombia? La DJ rompió el silencio desconsolada

Tras su eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025, Yina Calderón se enteró en la mañana de este 15 de mayo que 'Epa Colombia', una de sus grandes amigas, se encuentra en la cárcel El Buen Pastor.

En consecuencia, la reconocida DJ y empresaria rompió en llanto en Mañana Express del Canal RCN y manifestó que le parece injusta la condena para Daneidy Barrera.

Además, indicó que sí le estaba pareciendo muy extraño que 'Epa Colombia' nunca haya ido a las afueras de La Casa de los Famosos Colombia 2025, teniendo en cuenta lo cercanas que han sido en el último tiempo.

En medio de su desgarrador testimonio, la DJ también le hizo un llamado a la justicia para que replanteen la condena de 'Epa Colombia' y busquen a las personas que, desde su percepción, sí están siendo dañinas para la sociedad.

"No me parece justo porque hay resto de criminales sueltos y yo no entiendo. Me muestran unas imágenes de ella en la cárcel y no entiendo", puntualizó Yina Calderón en Mañana Express.

Y, posteriormente, cuando se encontraba un poco más calmada, recordó cuándo y cómo fue la última vez que habló con 'Epa Colombia'.

Yina Calderón, la última eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025, recordó con sentimiento la última vez que pudo hablar con 'Epa Colombia'

"La última vez fue dos días antes de entrar al programa porque ella me acompañó en la chiva de despedida. Incluso vinimos al canal a gritar entre todos", enfatizó Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Y en el primer capítulo del programa, ella estaba muy pendiente, era mi apoyo y la persona que me iba a ayudar con la campaña afuera. Yo le dije que creía que cada ocho días la iba a necesitar", complementó Yina Calderón.

Asimismo, reveló que contemplaron la posibilidad de que 'Epa Colombia' estuviera en futuras Casas de los Famosos. De hecho, el compromiso fue que si esa situación se llega a presentar en algún momento, Yina Calderón será la encargada de la campaña de ella.

"Ella cometió un error, pero ya lo pagó, ya rindió cuentas y esto no es justo", aseveró Yina Calderón en Mañana Express.

¿De cuánto tiempo es la condena de 'Epa Colombia', la amiga de Yina Calderón, la última eliminada de La Casa de los Famosos?

Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como 'Epa Colombia', está cumpliendo una condena de 63 meses y 15 días en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

La Corte Suprema de Justicia ratificó esta decisión el 29 de enero de 2025 y la imputó por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público.