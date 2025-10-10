Así reaccionó Carolina Sabino tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi entro al Top 10 de la competencia de MasterChef Celebrity Colombia y las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar.

Así llegó Violeta Bergonzi al Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia

Durante el capítulo más reciente, los participantes debían cocinar en un tiempo determinado por Violeta, utilizando el pollo como proteína principal. Durante el reto, varios concursantes enfrentaron dificultades: algunos presentaron problemas de cocción, mientras que otros no lograron una buena presentación en sus platos.

Al finalizar la prueba, Violeta obtuvo el puntaje más alto de la noche, destacándose por su preparación y por ser el mejor plato del reto, y así, se convirtió en la primera cocinera en asegurar un lugar en el top 10 de MasterChef Celebrity.

Carolina Sabino reacciona al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

Claramente, las reacciones de sus compañeras no se hicieron esperar, desde que la presentadora le dio a Carolina Sabino 40 minutos y a Alejandra Ávila 45 minutos, las participantes se incomodaron.

"De mí solo pueden esperar honestidad, franqueza y frentería total", comentó Violeta.

Durante el reto, Carolina Sabino se mostró preocupada por el tiempo, pues temía que este jugara en su contra. Sin embargo, al presentar su plato, notó que le faltó un ingrediente clave para que su preparación estuviera al nivel esperado.

Tras la degustación, Carolina obtuvo 0 puntos, mientras que Violeta Bergonzi aseguró su lugar en el Top 10 de MasterChef Celebrity.

La noticia generó reacciones de alegría y emoción entre sus compañeros, quienes celebraron su logro.