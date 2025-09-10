MasterChef Celebrity 2025: uno de ellos será el primero en ingresar al Top 10

La tensión culinaria se eleva en los fogones de MasterChef Celebrity 2025. El prestigioso concurso del Canal RCN está a punto de definir a su primer semifinalista, marcando un hito crucial en la competencia.

Tras una serie de desafíos exigentes, las celebridades restantes se enfrentan a un punto de inflexión donde solo los más talentosos y estratégicos podrán asegurar su permanencia.

El próximo episodio promete emociones fuertes, ya que uno de estos participantes ingresará al Top 10 de MasterChef Celebrity, un selecto grupo que se acerca cada vez más al anhelado título.

MasterChef Celebrity, miércoles 8 de octubre

En el capítulo emitido el miércoles 8 de octubre de 2025, los concursantes sin el temido delantal negro se batieron en un reto decisivo.

La misión, encomendada por los chefs jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, consistió en elaborar una receta creativa utilizando huevos y los productos del portafolio Diana. Este desafío puso a prueba no solo la habilidad técnica, sino también la originalidad de los famosos en la cocina.

¿Quiénes aseguraron su paso al balcón en el desafío crucial de MasterChef Celebrity?

La presión fue palpable en cada estación, con el chef Jorge Rausch supervisando de cerca el desempeño de los participantes.

RELACIONADO Participante de MasterChef Celebrity rompió en llanto al revelar su infancia

Tras la preparación, los encargados de la degustación y el veredicto final fueron Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, quienes demostraron una exigencia rigurosa con cada plato presentado.

Entre los afortunados, Alejandra Ávila logró asegurar su puesto en el balcón con un exquisito arroz chaufa, demostrando su destreza.

Foto: Canal RCN

Pichingo también convenció al jurado con una arepa de huevo que le valió el paso directo. La actriz Carolina Sabino fue la tercera en obtener el codiciado balcón, consolidando su posición en la competencia. La última plaza se disputó entre David Sanín y Ricardo Vesga; finalmente, el arroz paisa de Sanín no logró impresionar al jurado, enviándolo al grupo de los delantales negros.

Los cinco aspirantes al primer cupo del Top 10 de MasterChef Celebrity

Con los resultados del desafío, cinco participantes se clasificaron para disputar el primer cupo al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

RELACIONADO El nostálgico video con el que Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe en su cumpleaños

Estos aspirantes son: Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino y David Sanín. La competencia entra en una fase decisiva, donde cada uno de ellos no solo buscará asegurar una semana más en el exitoso formato culinario del Canal RCN, sino también el honor de convertirse en el primer integrante oficial del Top 10.