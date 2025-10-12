Aspirante a La casa de los famosos Colombia sorprende con cirugía en los ojos: así luce

Una de las aspirantes a La casa de los famosos Colombia llamó la atención tras someterse a un nuevo procedimiento estético.

¿Quién es la aspirante y cuál fue su cambio de look?

Se trata de la influencer Tatiana Murillo, conocida como La Barbie Colombiana, quien decidió cambiar el color de sus ojos. Contó que la inspiración llegó después de ver que figuras como la cantante Yailin ‘La Más Viral’ y la actriz Ninel Conde también se habían realizado este procedimiento.

A través de sus redes sociales, Tatiana explicó que dudaba entre un tono gris y un azul claro, pero finalmente eligió un azul con matices grises, asegurando que combinaba mejor con su estilo actual.

Aunque reconoció que su visión disminuyó temporalmente mientras sus ojos se adaptaban, aclaró que tras 24 horas ya podía verse el resultado final sin complicaciones.

El cambio de color me daba susto, pero es súper seguro, cero invasivo y nada doloroso. Solo un poco molesto durante las primeras seis horas, pero ya estoy como si nada, afirmó.

Reacciones de los internautas tras su nuevo look

Luego de mostrar el resultado, sus seguidores reaccionaron rápidamente. Muchos destacaron lo bien que se veía con su nuevo color de ojos y compararon aún más su apariencia con la de una muñeca tipo Barbie.

Sin embargo, también hubo quienes la criticaron por someterse a este procedimiento estético.

Hay que recordar que la creadora de contenido se encuentra compitiendo con Kelly García, Kim Zuluaga, María Camila Arbeláez, Yuli Ruíz y Gisselle Watson para entrar a la casa más famosa de Colombia.