¡La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene una nueva participante confirmada! Ella es

En la tarde de este 16 de noviembre de 2025, La Casa de los Famosos Colombia 2026 confirmó a su cuarta participante.

La nueva habitante logró ingresar al reality con un 38,4% y está lista para revolucionarlo todo apenas inicie la competencia.

Pero, ¿de quién se trata, a qué se dedica y cómo se ha presentado? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Luisa Cortina es la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026

La creadora de contenido que tiene 31 años, es oriunda de Sincelejo, fue Miss Colombia Latina en 2016-2017 y se ha descrito como una mujer competitiva y explosiva, convenció a Colombia para estar en La Casa de los Famosos 2026.

A pesar de que Luisa Cortina no lideró las votaciones desde el principio, logró repuntar en los últimos días y asegurar su presencia en el reality.

Las votaciones definitivas quedaron así:

Luisa Cortina: 38,4%. Daniela Henao: 30,2%. Cuca Caicedo: 14,1%. Tatana Mejía: 7,5%. Laura Jiménez: 7,3%. Angélica Sierra: 2,5%.

¿Qué prometió Luisa Cortina en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Desde que Luisa Cortina se confirmó como aspirante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, advirtió que su anhelo es ir por todo y convertirse en la nueva ganadora.

"Voy sin miedo a nada y estoy dispuesta a enfrentar los desacuerdos que se vengan", ha manifestado.

"Soy alegre, pero no me dejo de nadie y siempre quiero tener el control", ha añadido.

¿Quiénes son los otros participantes confirmados para La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Los otros tres participantes que ya aseguraron su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2026 también fueron elegidos por el país.

Se trata de: