Disney reveló primeras imágenes de la secuela de "Avatar"

Disney reveló este miércoles en Las Vegas el primer avance de "Avatar: The Way of Water", la pospuesta secuela de su producción más taquillera de todos los tiempos con la que el director James Cameron se propone "desafiar los límites del cine".

Con lentes 3D, los asistentes a la convención anual CinemaCon disfrutaron de las primeras imágenes de avanzada de esta nueva cinta, con los personajes Na'vi nadando en los océanos y surcando el cielo del planeta ficticio Pandora.

"Les puedo garantizar que la espera valió la pena", dijo el jefe de distribución de Disney Tony Chambers, quien confirmó el nombre de la película en esta convención que reúne en Las Vegas (oeste) a los dueños de las salas de cine de Estados Unidos.

La presentación del avance de "Avatar: The Way of Water", que será estrenada en diciembre, estuvo a cargo del productor Jon Landau. Esta será la primera de las cuatro secuelas previstas del largometraje original que en 2009 obtuvo 2.800 millones de dólares en boleterías del mundo.

Cada secuela tendrá su propia trama y su propio final. Aunque juntas compondrán una "conectada saga épica", no se trata de una serie, aclararon los responsables.

Cameron habló a los asistentes de la CinemaCon desde Nueva Zelanda por videoconferencia.

"Queremos de nuevo desafiar los límites de lo que el cine puede hacer", dijo Cameron durante la presentación.

Mientras trabaja en los últimos toques de la producción, prometió gigantescos saltos tecnológicos en comparación con la original. Los personajes principales Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) regresan pero con una familia.

Para que la audiencia se vuelva a familiarizar con el planeta Pandora casi 13 años después de que el éxito cinematográfico desatara una fiebre de tecnología 3D en Hollywood, la primera película "Avatar" será lanzada nuevamente en septiembre.

El anuncio es otra de las novedades de la CinemaCon que acostumbra presentar a la industria imágenes exclusivas de lo que está por venir en la pantalla grande.

Kevin Feige, jefe de los estudios Marvel, inició la presentación de Disney y afirmó que la planificación para la próxima década de películas de superhéroes ya estaba avanzada.

A modo de presentación también se proyectó un avance de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", por estrenarse la próxima semana.

El video muestra al hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch luchando contra un pulpo flotante y extraterrestre, al tiempo que se encuentra con una adolescente que salta entre universos y se dirige a la boda de su expareja.

Otras dos películas, "Thor" y "Pantera negra" seguirán en la lista de lanzamientos previstos para este año.

Por su lado, los estudios Pixar mostraron 30 minutos de "Lightyear", una "historia original" sobre el querido astronauta de la animación digital "Toy Story", narrada por el actor Chris Evans (Captain America y The Avengers).

La producción, que debe estrenarse en junio, presenta al público a Buzz sintiéndose culpable de haber abandonado a su tripulación espacial en un planeta hostil.

Para intentar salvarlos, el astronauta viaja al futuro ayudado por un tierno gatito robótico.

Otro de los adelantos fue "Amsterdam", de David O. Russell, y con roles protagónicos de Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie y Chris Rock.

La convención CinemaCon se extenderá hasta el jueves.

