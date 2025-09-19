CANAL RCN
Tendencias

¿Qué pasó? Esta fue la última publicación de B-King, el ex de Marcela Reyes, antes de desaparecer en México

El cantante fue reportado como desaparecido y ya hay una denuncia formal ante la Fiscalía de México.

Foto: @bkingoficial en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
06:40 a. m.
El pasado jueves 18 de septiembre de 2025, Bayron Sánchez, el cantante que en la industria musical es conocido como B-King, fue reportado como desaparecido en México.

La expareja de Marcela Reyes, la reconocida DJ, fue vista por última vez el martes 16 de septiembre, en la zona de Polanco, en Ciudad de México.

Por lo tanto, Sofía Avendaño, la influencer y modelo que estuvo en La Casa de los Famosos Colombia 2025, fue una de las primeras personas que denunció lo ocurrido a través de las redes sociales.

Además, posteriormente, Stefania Agudelo, la hermana de B-King, confirmó lo ocurrido. Su mensaje fue el siguiente:

Mi hermano está desaparecido. Les pido cadena de oración para que aparezca sano y salvo, por favor.

En medio de esta compleja coyuntura, los internautas, en medio de su shock, han buscado posibles pistas a través de las redes sociales y han comentado masivamente la última publicación que B-King realizó en las redes sociales antes de su desaparición. ¿Cuál fue?

Esta fue la última publicación que B-King realizó en redes sociales antes de su desaparición en México

Hace tres días, B-King subió a su cuenta de Instagram un video en el que se mostró feliz por estar en México realizando su primer concierto.

Durante la grabación, el cantante indicó que se sentía muy agradecido por el apoyo de su público y que se venían proyectos bastante importantes.

"Rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido y vamos a romper en nombre de Dios", aseguró.

Además, ese post estuvo acompañando de la siguiente descripción:

Muchas gracias, mi México lindo y querido.

Estos son los detalles que ha revelado la hermana de B-King acerca de su desaparición en México

Luego de que Stefania Agudelo confirmó la desaparición de su hermano B-King, compartió la denuncia formal ante la Fiscalía de México.

En ella dice que el cantante aseguró que iría al gimnasio y que salió vistiendo una camiseta negra y un pantalón y unos tenis blancos.

Además, también se hizo énfasis en que salió en compañía de un amigo que también está desaparecido.

 

