¿Dónde y cuándo fueron vistos por última vez B-King y Regio Clown? Estas son las pistas

Los artistas se encuentran desaparecidos desde hace varios días en México.

B-King y Regio Clown.
B-King y Regio Clown. Foto: Instagram: @bkingoficial - @regioclownn.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
07:53 p. m.
Sobre el mediodía de este domingo 21 de septiembre, el presidente Gustavo Petro informó que le solicitó a su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, hacer todo lo posible por encontrar al cantante Byron Sánchez Salazar (B-King) y a Jorge Herrera, conocido como Regio Clown.

Lo último que inicialmente se supo de los artistas es que se habrían presentado en un concierto en Sonora. “Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en el corazón”, expresó Petro.

Presidente Petro pidió ayuda para encontrarlos

Horas después del mensaje, la Fiscalía del Estado se pronunció. Por un lado, informó que no se tiene registros de que hayan desaparecido en Sonora.

La información preliminar apunta que la última vez que los vieron fue en la Ciudad de México. Se supo que Sánchez viajó de Medellín a México el pasado 11 de septiembre, luego de que lo contrataran para un evento en el marco de la independencia del país norteamericano.

“Seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes”, indicó la Fiscalía.

B-King y Regio Clown no volvieron del gimnasio

El 16 de septiembre, B-King y Regio Clown fueron a un gimnasio en Polanco – Miguel Hidalgo. Desde ese momento, no se volvió a saber nada más, de acuerdo con lo contado por su mánager, Juan Camilo Gallego; quien también sostuvo que el concierto se desarrolló con éxito.

Actualmente, B-King tiene más de 25 mil suscriptores en YouTube. Hace tres semanas había sacado el video oficial de la canción ‘Como Yo’. En Spotify tiene más de seis mil oyentes mensuales y algunas de sus canciones más famosas son: ‘Muévete Latina’, ‘Talismán’, ‘Me Necesitas’, ‘Exxxtrañando’ y ‘Destino’.

