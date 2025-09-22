Mánager de B-King reveló nuevos detalles de la desaparición del artista en México

El mánager de B-King se pronunció tras la desaparición del artista, revelando nuevos detalles de su paradero.

¿En qué momento se desapareció B-King en México?

Bayron Sánchez, más conocido como B-King, reconocido por estar en el género del reguetón colombiano, se encuentra desaparecido desde el 16 de septiembre en México.

La desaparición del artista, que se encontraba junto con otro colega, ha generado gran preocupación entre el mundo mediático y sus seguidores. Este caso se dio a conocer luego de qué familiares y allegados alteraron que perdieron el contacto con B-King tras su llegada en México.

Luego de esa fecha, no se ha tenido información sobre su paradero, aunque existe dos versiones de su desaparición. En primer lugar, todo apunta de que fue visto junto con otro colega que lo acompañaba al salir de un gimnasio. En la segunda versión, aseguran que desaparecieron después de un concierto en Sonora.

En el momento de desaparición, Sánchez portaba una camiseta negra, pantalón blanco y tenis del mismo color.

¿Qué dijo el mánager de B-King tras la desaparición en México?

Luego de una semana de desaparición de B-King, su mánager, Juan Camilo Gallego, decidió hablar y pronunciarse a través de sus redes sociales.

El mánager del artista compartió un comunicado en el que hizo un llamado a ciudadanía para mantener respeto a su familia y seres queridos.

En redes sociales y distintos espacios han circulado rumores y comentarios que no solo carecen de sustento, sino que generan dolor adicional a quienes hoy buscan respuestas. Pedimos de manera enfática que se evite la especulación y que la atención se centre en lo verdaderamente importante: Econtrar a Bayron y lograr su regreso con bien, expresó el comunicado de prensa.

Además, compartió un video en el que reveló que viajaron a México el 11 de septiembre, tras recibir la invitación a una presentación del artista Regio Clownn el día 14. Días después de ese evento, B-King fue visto por última vez cuando salió del gimnasio acompañado de Regio Clownn.

Señaló que esto ocurrió en la colonia Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde ha buscado apoyo de la comunidad. Asimismo, indicó que, al cumplirse 24 horas de la desaparición, interpuso la denuncia ante las autoridades locales, quienes ya se encuentran investigando el caso.