Salen a la luz los chats entre Marcela Reyes y B-King antes de su muerte

La DJ compartió detalles de cómo fue su última conversación con B-King, en la que ambos expresaron sus sentimientos y lograron despedirse en buenos términos. Recordemos que Braulio Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, fueron asesinados en México.

Así fue la relación entre Marcela Reyes y B-King

Durante una entrevista titulada Más allá del silencio , Marcela Reyes habló por primera vez sobre el fallecimiento de su exesposo, B. King. En la conversación, la DJ reveló detalles de su matrimonio, las reconciliaciones, la separación y momentos personales que vivieron juntos.

En un inicio, aclaró que nunca existieron amenazas hacia él y pidió que su nombre no fuera expuesto en la opinión pública. Además, contó que ambos tuvieron la oportunidad de hablar en privado y perdonarse antes de su partida.

La parte donde yo le hice saber que tenía una pareja a él le dolió muchísimo y eso fue lo que lo hizo salir a decir eso... es más, nosotros nos perdonamos y hablamos de eso en privado... y él solo me preguntaba, ¿pero cómo así que ya tienes una relación? Y pudimos tener esa conversación de esposos que no tuvimos cuando terminamos por el ego y el orgullo del momento, comentó Reyes.

¿Cuál fue el último mensaje de Marcela Reyes y B-King?

La DJ compartió las conversaciones en las que ambos decidieron perdonarse y poner fin a su historia de amor. Agradeció por los años que compartieron juntos y por todas las experiencias vividas durante su relación.

Más adelante, también se pudo observar cómo B-King estaba dispuesto a legalizar el divorcio y cerrar definitivamente el ciclo que habían mantenido entre ellos.