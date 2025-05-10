CANAL RCN
Colombia

Salen a la luz los chats entre Marcela Reyes y B-King antes de su muerte

Marcela Reyes compartió las conversaciones que mantuvo con B-King, en las que quedó en evidencia la reconciliación entre ambos.

Marcela Reyes, B-King
Foto Instagram

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
03:02 p. m.
La DJ compartió detalles de cómo fue su última conversación con B-King, en la que ambos expresaron sus sentimientos y lograron despedirse en buenos términos. Recordemos que Braulio Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, fueron asesinados en México.

Así fue la relación entre Marcela Reyes y B-King

Durante una entrevista titulada Más allá del silencio, Marcela Reyes habló por primera vez sobre el fallecimiento de su exesposo, B. King. En la conversación, la DJ reveló detalles de su matrimonio, las reconciliaciones, la separación y momentos personales que vivieron juntos.

En un inicio, aclaró que nunca existieron amenazas hacia él y pidió que su nombre no fuera expuesto en la opinión pública. Además, contó que ambos tuvieron la oportunidad de hablar en privado y perdonarse antes de su partida.

La parte donde yo le hice saber que tenía una pareja a él le dolió muchísimo y eso fue lo que lo hizo salir a decir eso... es más, nosotros nos perdonamos y hablamos de eso en privado... y él solo me preguntaba, ¿pero cómo así que ya tienes una relación? Y pudimos tener esa conversación de esposos que no tuvimos cuando terminamos por el ego y el orgullo del momento, comentó Reyes.

¿Cuál fue el último mensaje de Marcela Reyes y B-King?

La DJ compartió las conversaciones en las que ambos decidieron perdonarse y poner fin a su historia de amor. Agradeció por los años que compartieron juntos y por todas las experiencias vividas durante su relación.

Más adelante, también se pudo observar cómo B-King estaba dispuesto a legalizar el divorcio y cerrar definitivamente el ciclo que habían mantenido entre ellos.

Hoy quiero darle las infinitas gracias a mi exesposa por todos los años compartidos. De ante mano, aclararles que mi intención es retractarme de las palabras dichas, destacó el artista.

