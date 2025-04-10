CANAL RCN
ATENCIÓN: ya estarían identificados los presuntos asesinos de B-King y Regio Clown

La investigación tras el crimen sigue avanzando y, en las últimas horas, un reconocido periodista realizó una importante revelación.

Foto: @bkingoficial y @regio_clownn en Instagram.

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
06:13 p. m.
El cantante colombiano B-King y el DJ Regio Clown, fueron hallados sin vida al lado de una carretera del Estado de México.

Ambos desaparecieron el 16 de septiembre, en horas de la tarde, tras salir de un gimnasio en Polanco.

De acuerdo con la investigación, B-King y Regio Clown se subieron a un vehículo Mercedes-Benz que los condujo hasta Iztapalapa. Sin embargo, todavía no se conoce qué pasó y cuáles fueron las causas del crimen.

Pero, en las últimas horas, el periodista Alex Rodríguez, que entrevistó a Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, y a Marcela Reyes, su expareja, aseguró que la Fiscalía ya tiene plenamente identificados a los presuntos asesinos.

¿Quiénes son? Ya estarían identificados los presuntos asesinos de B-King y Regio Clown en México

El periodista Alex Rodríguez aseguró que tuvo una comunicación con la Fiscalía y que le aseguraron que ya están identificados los autores del crimen de B-King y Regio Clown, los artistas colombianos.

"Acabamos de hablar con la Fiscalía y, aunque de momento no van a hacer pública esta información, ya tienen a los responsables", comenzó diciendo el periodista.

"Ya saben con nombres y apellidos quienes le hicieron eso a DJ Regio y a Bayron", agregó Alex Rodríguez.

Este fue el último adiós de Stefanía Agudelo, la hermana de B-King, tras las honras fúnebres en Medellín

El pasado 3 de octubre de 2025, tras las honras fúnebres realizadas en Medellín, Stefanía Agudelo escribió un sentido mensaje para despedirse de su hermano B-King.

"Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón, en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida", indicó.

"Confío en la justicia divina y terrenal. Brilla en el cielo, bebé. Vida eterna, te amo por siempre", agregó.

 

