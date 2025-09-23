Revelan video de la última presentación de B-King en México: hay pista clave

El reciente hallazgo de los cuerpos sin vida de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown ha generado consternación en el país y en el mundo de la música. A medida que las autoridades mexicanas avanzan en la investigación para esclarecer los hechos, varias pistas claves han salido a la luz.

Un video de la última presentación de B-King en la capital mexicana ha salido a la luz, arrojando detalles sobre los momentos previos a su desaparición y posterior muerte.

La grabación, que ha circulado ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, muestra a B-King, cuyo nombre real era Bayron Sánchez Salazar, en un ambiente de total celebración.

Las imágenes corresponden a un show que ofreció en un club de la Ciudad de México, donde el artista se veía visiblemente feliz y agradecido. En el clip, se le escucha decir con gran entusiasmo: "Rompiendo en México, en el D.F. La energía al 100 %. Me siento contento y agradecido, vamos a romper en nombre de Dios y Jesús".

Uno de los momentos más reveladores del video es cuando una persona, a la que no se identifica por su nombre, le pregunta: "¿Es tu primer concierto en México?". A lo que B-King responde con una sonrisa radiante: "Sí, a partir de hoy, se vienen cosas grandes en el nombre de Dios". Estas palabras, cargadas de sueños y expectativas, han resonado fuertemente entre sus seguidores, quienes lamentan el trágico final de una carrera que prometía un despegue internacional.

El mánager del artista, Juan Camilo Gallego, confirmó en una entrevista que, en efecto, era la primera vez que B-King se presentaba en el país azteca, y que la presentación fue organizada por su colaborador y amigo, el también fallecido DJ Regio Clown.

Última presentación de B King tendría una pista

El video de la presentación no solo captura el momento que vive de B-King, sino que también sirve como una pieza clave para la investigación. Las personas que aparecen en el camerino junto a él son ahora parte de la línea de investigación de las autoridades mexicanas, ya que fueron las últimas en compartir con el artista antes de su desaparición.

En el video se observa cuando Regio Clown ingresa al camerino y le presenta a dicha mujer que no se alcanza a ver su rostro, pero que el llamada Valery Bautista.

Al indagar en redes sociales, se puede evidencia que Valery en su perfil de Instagram en donde tiene más de 30 mil seguidores se presenta como DJ, comunicadora social y presentadora.

Mientras tanto, las autoridades continúan las pistas para determinar los móviles del crimen, que ha generado un gran revuelo en ambos países.

El caso ha adquirido una gran relevancia mediática, con llamados a la justicia y una ola de solidaridad hacia las familias de las víctimas por parte de colegas y admiradores.