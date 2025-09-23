Muerte de B-King y Regio Clown en México: Claudia Sheinbaum se pronuncia y descarta impacto diplomático

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la muerte del cantante Bayron Sánchez (B-King) y el DJ Jorge Herrera (Regio Clown) no afectará las relaciones diplomáticas con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el hecho como “lamentable” y reiteró que se investigará a fondo para esclarecer el caso.

El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó en redes sociales, responsabilizando a la política antidrogas vigente de fortalecer a las mafias internacionales. En su mensaje, señaló que la llamada “guerra contra las drogas” había cobrado la vida de jóvenes artistas colombianos en México.

Claudia Sheinbaum niega vínculos con el M-19

Sheinbaum también aprovechó para desmentir las declaraciones de Petro sobre una supuesta militancia suya en el M-19, organización guerrillera urbana de Colombia. “Nunca fui miembro del M-19”, respondió entre risas pero con firmeza, evitando profundizar en el debate público con su homólogo.

La mandataria mexicana explicó que desde el momento de la desaparición de B-King y Regio Clown, la Fiscalía de la Ciudad de México activó las alertas de búsqueda, y posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso. Actualmente, la investigación se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades estatales y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Coordinación binacional y avances en la investigación

De acuerdo con Sheinbaum, la Cancillería mexicana mantiene contacto directo con la Cancillería de Colombia para dar seguimiento al caso. El Gabinete de Seguridad será el encargado de compartir los avances, mientras que las autoridades mexicanas y colombianas trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos.

El hallazgo de los cuerpos es un crimen atribuido al cartel La Familia Michoacana, lo que ha reforzado una de las principales líneas de investigación.