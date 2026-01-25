Bad Bunny estremeció Medellín con un emotivo homenaje a Yeison Jiménez

Medellín vivió una noche cargada de emociones este sábado 24 de enero en el estadio Atanasio Girardot, escenario del segundo de los tres conciertos que Bad Bunny tiene programados en la capital antioqueña. Lo que parecía ser una jornada más dentro de su exitosa gira terminó convirtiéndose en un momento profundamente simbólico y conmovedor, luego de que el artista puertorriqueño decidiera pausar su espectáculo para rendir un sentido homenaje al fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez, quien murió el pasado 10 de enero tras un trágico accidente aéreo.

El gesto del intérprete de “Tití me preguntó” tomó por sorpresa a los miles de asistentes que colmaron las tribunas del máximo escenario deportivo de la ciudad. En medio de luces tenues y un silencio respetuoso, Bad Bunny detuvo su presentación y cedió el protagonismo a su guitarrista, quien comenzó a interpretar los acordes de “Aventurero”, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Yeison Jiménez. De inmediato, el estadio se transformó en un solo coro, con miles de voces acompañando la melodía y rindiendo tributo a un artista que marcó a toda una generación.

Medellín, estremecida por un homenaje inesperado

El homenaje caló hondo en una ciudad que ha sido históricamente cuna y bastión de múltiples expresiones musicales. La reacción del público fue inmediata y visceral: aplausos, lágrimas y celulares en alto capturando un instante que trascendió el espectáculo para convertirse en un acto de respeto y unión entre géneros. Bad Bunny, visiblemente conmovido, permaneció en el escenario mientras la canción resonaba en el Atanasio Girardot, dejando claro que la música no entiende de fronteras ni etiquetas.

Un momento que se volvió viral y quedó en la memoria colectiva

Las imágenes del homenaje no tardaron en recorrer las redes sociales, donde el gesto del artista puertorriqueño fue ampliamente destacado y celebrado. Videos del momento se viralizaron en cuestión de minutos, acompañados de mensajes de agradecimiento por parte de fanáticos de Yeison Jiménez, quienes aún lamentan su temprana partida. Para muchos, el tributo representó un reconocimiento al legado del cantante colombiano y a la huella que dejó en la música popular del país.

Durante el resto del concierto, Bad Bunny continuó con su repertorio habitual, pero el homenaje ya había marcado la noche. Más allá del espectáculo, el artista logró conectar con el sentimiento de una ciudad y de un país que todavía llora a uno de sus referentes. Medellín fue testigo de un momento único, donde la música se convirtió en lenguaje común para honrar la memoria de Yeison Jiménez y reafirmar que su legado sigue vivo en el corazón de miles de seguidores.