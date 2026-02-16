Colpensiones aclara si se afectará la pensión tras la suspensión del salario mínimo

La suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo del 23% para 2026, ordenada por el Consejo de Estado, encendió las alarmas entre trabajadores y, especialmente, entre miles de pensionados que dependen de su mesada mensual.

Ante este panorama, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, salió al frente para enviar un mensaje de tranquilidad y explicar qué está pasando realmente.

Colpensiones garantiza los pagos pese a la decisión judicial

En entrevista con Semana, Dussán fue claro en que la medida del alto tribunal es transitoria y no afecta los giros que ya se realizaron.

“Respetamos y acatamos plenamente las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. La medida del Consejo de Estado es de carácter provisional”, aseguró.

Según explicó, Colpensiones cuenta con la capacidad técnica y financiera para seguir cumpliendo con todas las obligaciones pensionales, independientemente del resultado final del proceso jurídico. Además, recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las mesadas lleguen completas y a tiempo.

El impacto del decreto suspendido había sido significativo, pues antes del aumento, 1.029.209 jubilados recibían una pensión equivalente al salario mínimo. Tras el incremento del 23,7 %, esa cifra subió a 1.138.378 personas, ya que muchos quedaron nivelados con el nuevo básico.

¿Habrá rebajas o devoluciones de dinero?

Una de las mayores preocupaciones entre los afiliados es si podrían venir descuentos o cobros posteriores. Sobre ese punto, el directivo fue enfático, pues la decisión judicial vigente no tiene efectos retroactivos, por lo que no habrá rebajas en pagos ya hechos ni exigencias de devolución mientras no exista un fallo definitivo.

