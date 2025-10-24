Bad Bunny se convierte en el mejor artista latino del siglo XXI durante los premios Billboard 2025

Benito Antonio Martínez Ocasio volvió a sorprender al mundo entero tras convertirse en el artista con el mayor número de galardones durante la más reciente velada de los premios Billboard 2025.

La noche estuvo marcada por sus importantes reconocimientos ya que, al estar nominado a más de veinte categorías, el artista no solo se llevó los galardones ya que también el cariño y las ovaciones del público.

Bad Bunny en los premios Billboard 2025

El evento estuvo marcado por la participación de grandes artistas latinos, pues la premiación se ha convertido en una de las más prestigiosas dentro de la industria musical en el mundo. Por esto, la presencia del puertorriqueño marcó un hito histórico para la academia ya que sus logros lo consolidaron como uno de los artistas más importantes para la música.

Dentro de las estatuillas más importantes se destacaron los títulos de Artista del Año, así como con los laureles de Global 200 Artista Latino del Año y “Hot Latin Songs” Artista del Año Masculino. Por supuesto, su álbum ‘Debí tirar más fotos’ también se llevó la atención de la noche ya que con este obtuvo el premio al Top Latin Album del Año, mientras que su sencillo ‘DTMF’ acumuló tres galardones.

“Gracias a Dios, primero que todo y a todos ustedes que están aquí y que apoyan mi música. Estoy orgulloso de poder estar siendo premiado haciendo música que me gusta, haciendo música de mi tierra y disfrutándome el proceso con mucha gente linda”, manifestó.

Bad Bunny y su emotivo momento en los premios Billboard 2025

Por otro lado, el puertorriqueño también llenó el escenario de ovaciones al protagonizar un especial encuentro con la artista puertorriqueña Rita Moreno, quien le entregó su galardón como el mejor Artista del Siglo XXI en un emotivo intercambio de abrazos y palabras en medio del escenario.

“Recibo esto con mucho… es real lo que estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo del corazón. Yo no tenía palabras practicadas, no me sale un speech porque, genuinamente, recibir este tipo de premios, todavía no lo comprendo. Agradezco esto porque ustedes me tienen aquí… esto no alimentará mi ego y lo recibo con mucha humildad”, finalizó.