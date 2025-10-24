Karol G brilla en los premios Billboard 2025 al ser la colombiana con más galardones

Carolina Giraldo volvió a hacer historia en la más reciente edición de los premios Billboard al convertirse no solo en la colombiana con el mayor número de nominaciones ya que también se llevó importantes galardones durante la noche.

Karol G en los premios Billboard 2025

La cantante antioqueña brilló en una nueva noche de premiaciones en donde su éxito ‘Si antes te hubiera conocido’ se catapultó como una de las mejores canciones de la jornada, pues se llevó seis premios en las categorías Hot Latin Songs, Artista del Año Femenina por Si Antes Te Hubiera Conocido, Global 200: Canción Latina del Año, Canción del Año, Latin Air Play; Canción del Año, Ventas; y Canción Tropical del Año.

Por supuesto, su reacción no se hizo esperar ya que la mujer manifestó su gratitud ante su sentimiento de sorpresa que aún sigue conservando, pese a que ya ha logrado acumular un gran número de premios a lo largo de su carrera musical.

“Cambiaron el premio y combina con mi vestido. Primero que todo, antes de empezar a dar gracias a tantas cosas que tengo que agradecer… lo que más agradezco hoy es que me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día y eso es gracias a Dios… que no te llevas esa capacidad de sorprenderme”, explicó.

Así mismo, Giraldo no dudó en interpretar un fragmento de su canción ‘Si antes te hubiera conocido’ por lo que el público se sumó a su voz para entonar la emblemática canción que hoy la llevó a obtener dichos galardones en la importante premiación.

Colombianos en los premios Billboard 2025

Por otro lado, los artistas colombianos no dejaron de sorprender durante la premiación de la noche ya que la gala bailó al ritmo de Beéle y Ozuna en la que será su próxima colaboración juntos.

Así mismo, el artista Carlos Vives protagonizó uno de los espectáculos más esperados de la noche ya que cantó el himno oficial para la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá 2026.