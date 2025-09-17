Bad Bunny habría sido demandado por el dueño de la casa que inspiró “la casita” de su residencia

Bad Bunny ha captado las miradas internacionales de millones de personas al ser el primer artista del género urbano en realizar una residencia, en su isla natal, que contó con treinta presentaciones. Ante el hito histórico que este evento marcó para la industria musical, también se exalta la gran inyección de capital que sus conciertos le dieron a Puerto Rico desde julio del 2025.

No obstante, las presentaciones del “conejo malo” también estuvieron permeadas de algunos escándalos como el uso de gallinas vivas en sus conciertos y la nueva demanda que presuntamente un hombre de edad presentó en contra del artista.

Bad Bunny habría sido demandado por el uso de “la casita”

El intérprete de ‘Pitorro de coco’ revolucionó el concepto de los conciertos ya que su residencia no contó con una tarima convencional, sino con una casa que fue construida en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en donde hizo su residencia.

Esta casa se hizo inspirada en la misma que sale en el short film de la canción ‘Debí tirar más fotos’ por lo que, durante sus treinta shows, esta construcción fue la zona que albergó a los invitados vip que disfrutaron del espectáculo mientras se encontraban al lado del puertorriqueño.

Sin embargo, ahora se ha desatado una controversia en torno a esta edificación ya que, según medios puertorriqueños, un hombre de 84 años habría presentado una demanda en contra del cantante y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions por enriquecimiento injusto, nulidad de contrato, daños y perjuicios.

El recurso legal, radicado el 17 de septiembre de 2025, explica que la casa del demandante fue utilizada como escenario principal del cortometraje ‘Debí tirar más fotos’ por lo que esto se habría realizado sin un consentimiento válido ni una compensación justa.

Así mismo, en el documento se manifiesta que los representantes de la producción habrían utilizado, de manera fraudulenta, la firma del demandante, quien solo recibió dos pagos que, según el documento, no compensan el valor comercial generado.

¿Cuánto dinero tendrían que pagarle al demandante?

El hombre de 84 años se encuentra solicitando una indemnización de cinco millones de dólares por menoscabo de sus intereses económicos y un millón adicional por daños y angustias mentales a raíz del aumento de fanáticos que llegan a su vivienda a tomarse fotografías.

Aunque la demanda esclarece las nulas intenciones de afectar al artista, se alega el pago justo que el sujeto busca por parte de la producción, pues se exponen diferentes situaciones de vulnerabilidad a raíz de la poca escolaridad del demandante.