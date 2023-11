Bad Bunny hizo berrinche por canción hecha con Inteligencia Artificial: "No merecen ser mis amigos"

Bad Bunny ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Luego de lanzar su quinto álbum de estudio, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', el reggaetonero puertorriqueño volvió a aparecer en la parte más alta de los principales listados de la música urbana. Sin embargo, el 'Conejo Malo' se enfuereció por la acogida que tuvo una canción desarrollada con la Inteligencia Artificial y en la que imitan su voz.

La disquera 'FlowGPY', la cual ha tenido una gran acogida en 'Spotify', colaboró con el artista Mauryceo para sacar una serie de canciones usando la IA. Este 'setlist' incluye la voz de artistas como Anuel AA y la colombiana Karol G, Peso Pluma.

"FlowGPT es el primer prototipo de artistas basado en tecnología I.A. GPT (Generador Preentrenado de Temazos) y fue creado para componer éxitos globales basándonos en toda la data que tenga disponible de los artistas del momento (flows, letra, actualidad) entregando un DEMO premezclado para que los artistas lo interpreten y se transforme en un hit mundial", advierte la disquera en la plataforma musical mencionada anteriormente.

Pues bien, la canción que le generó molestia al artista boricua fue 'nostalgIA'. En dicho sencillo, aparece la voz de Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee. Esta combinación despertó el interés de muchos y de inmediato se empezó a viralizar. Ya tiene cerca de 440.000 reproducciones en Spotify.

Las quejas del interprete de canciones como 'Perro Negro' y 'Otra noche en Miami' no fueron bien recibidas, pues Eladio Carrión se tomó con gracia que usaran su voz para el audio del 'trend' de 'Mi primera chamba', e incluso llegó a cantar dicha estrofa en sus conciertos.

¿Qué dijo Bad Bunny sobre la canción creada con Inteligencia Artificial?

"Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no... Hay gente con la que conecto y gente con la que no. Si a ustedes les gusta esa canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que chu chu fuera", señaló el artista nacido en Almirante Sur, Vega Baja.

Video de la canción de IA de Bad Bunny