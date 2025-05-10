CANAL RCN
Bad Bunny responde con humor a las críticas por su presentación en el Super Bowl

El artista puertorriqueño utilizó su aparición en “Saturday Night Live” para responder a los ataques de sectores conservadores en Estados Unidos por su próxima actuación en el Super Bowl 2026.

Bad Bunny - Foto: AFP

AFP

octubre 05 de 2025
03:34 p. m.
La polémica en torno a la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 no tardó en llegar. El cantante puertorriqueño respondió con ironía a las críticas de la derecha estadounidense durante el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL), transmitido desde Nueva York.

El intérprete de Tití me preguntó inició su monólogo mencionando su próxima presentación en el evento deportivo más visto del planeta: “Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl”, dijo entre aplausos y vítores del público. Luego, con su característico sentido del humor, agregó: “Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News”.

Bad Bunny proyectó un montaje de video en el que combinó declaraciones de figuras de la cadena conservadora y políticos republicanos para construir la frase: “Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente”, una respuesta sarcástica a quienes cuestionan su papel como artista principal en un país donde el español aún genera resistencia en algunos sectores.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, destacó que su participación en la final de la NFL representa un triunfo para la comunidad latina. “Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar”, afirmó en español.

Luego cerró su discurso con una frase que arrancó risas entre los asistentes: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Un show con historia y diversidad

El Super Bowl se celebrará el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. Desde que la NFL firmó un acuerdo con Roc Nation, la compañía de entretenimiento fundada por Jay-Z, los espectáculos del medio tiempo han buscado mayor diversidad cultural y representación.

Entre los artistas que han encabezado el evento en los últimos años se encuentran Jennifer López, Shakira, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna, Usher y Kendrick Lamar. Con la inclusión de Bad Bunny, la liga continúa apostando por figuras globales que reflejan la influencia de la música latina en el mundo.

