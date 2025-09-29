Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Benito Antonio Martínez Ocasio sigue haciendo historia mundial con su música, pues ahora se ha confirmado la novedad de que será el artista que dará el show de medio tiempo del Super Bowl lX el próximo 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Primer latino en repetir show en el Super Bowl

La noticia sorprendió a millones de fanáticos de la estrella puertorriqueña, pues no es la primera vez que el intérprete de ‘Pitorro de coco’ se presenta en este escenario. Por esto, se convertirá en el primer artista masculino latinoamericano en protagonizar el importante show.

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, ¡que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!”, expresó el cantante por medio de un comunicado.

La novedad la dio a conocer, por medio de su cuenta oficial de Instagram, con un video en el que se le observa al “conejo malo” encima de un goalposts en una playa junto a un pintoresco atardecer. Así mismo, el artista lleva puesta la indumentaria icónica con la que se presentó en su más reciente residencia en Puerto Rico.

Con esta novedad, Benito no solo se posiciona como uno de los artistas del género urbano más importantes, de los últimos tiempos, ya que también se ha convertido en una de las voces más contundentes de la cultura puertorriqueña a nivel global.

Reacciones a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar por parte de otros artistas importantes de la industria. Este fue el caso de Shakira, quien no dudó en compartir el video, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, con un mensaje en el que le dio la bienvenida al artista, por segunda vez, al gran escenario.

“Welcome back to the Super Bowl stage. Aquí va mi gente latina”, manifestó la artista.

Así mismo, la publicación oficial, que ya cuenta con más de cuatro millones de likes, también deja ver las reacciones de Bruno Mars, Nati Natasha, Sech, Ivy Queen, entre otros.