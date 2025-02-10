“Los arrestaremos”: asesor de Trump advierte redadas del ICE por el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podría realizar operativos durante el Super Bowl del próximo año, según advirtió este miércoles un funcionario del gobierno del presidente Donald Trump, sobre el evento que se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

La declaración se produjo poco después de que se confirmara que el artista puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo, lo que ha generado inquietud entre comunidades latinas y defensores de derechos migratorios.

Lewandowski advierte arrestos y deportaciones durante Super Bowl

"No hay lugar seguro para quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar", afirmó Corey Lewandowski, asesor de Kristi Noem, secretaría de Seguridad Nacional.

El funcionario, durante un podcast con el influencer conservador Benny Johnson, agregó: "Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos".

El rapero y reguetonero Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados del mundo, indicó en una declaración reciente que su gira mundial no pasaría por Estados Unidos debido al riesgo de redadas migratorias durante sus conciertos.

"Si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro, vamos a aplicar la ley en todas partes, porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses", dijo Lewandowski.

Críticas a la NFL por elegir a Bad Bunny como artista del show de medio tiempo

Al igual que muchos funcionarios y simpatizantes de Trump, Lewandowski criticó que la NFL eligiera al artista de 31 años para actuar en el entretiempo del Super Bowl. El espectáculo suele atraer a más de 100 millones de espectadores.

"Es realmente vergonzoso que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos", comentó Lewandowski, exjefe de la campaña presidencial de Trump de 2016.

Influencers del movimiento trumpista MAGA ("Make America Great Again"), como Benny Johnson, critican a la NFL por elegir a Bad Bunny, a quien le reprochan cantar exclusivamente en español y tildan de "woke", un término peyorativo de la derecha para designar las políticas de fomento de la diversidad.

Algunos consideran "demoníaco" al artista, quien aboga por los derechos LGBT+ y contra la transfobia, y se indignan al verlo difuminar las barreras de género a través de su vestimenta y maquillaje.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, respaldó a la demócrata Kamala Harris contra Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Recientemente finalizó una serie de conciertos en Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe, que atrajo a más de medio millón de fans. Bad Bunny presentará el sábado el popular programa estadounidense de comedia satírica SNL (Saturday Night Live).