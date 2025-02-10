CANAL RCN
Internacional

“Los arrestaremos”: asesor de Trump advierte redadas del ICE por el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La declaración se produjo poco después de que se confirmara la participación del puertorriqueño en el Super Bowl.

Foto: AFP y X @CLewandowski_

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podría realizar operativos durante el Super Bowl del próximo año, según advirtió este miércoles un funcionario del gobierno del presidente Donald Trump, sobre el evento que se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
RELACIONADO

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

La declaración se produjo poco después de que se confirmara que el artista puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo, lo que ha generado inquietud entre comunidades latinas y defensores de derechos migratorios.

Lewandowski advierte arrestos y deportaciones durante Super Bowl

"No hay lugar seguro para quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar", afirmó Corey Lewandowski, asesor de Kristi Noem, secretaría de Seguridad Nacional.

El funcionario, durante un podcast con el influencer conservador Benny Johnson, agregó: "Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos".

Bad Bunny habría sido demandado por el dueño de la casa que inspiró “la casita” de su residencia
RELACIONADO

Bad Bunny habría sido demandado por el dueño de la casa que inspiró “la casita” de su residencia

El rapero y reguetonero Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados del mundo, indicó en una declaración reciente que su gira mundial no pasaría por Estados Unidos debido al riesgo de redadas migratorias durante sus conciertos.

"Si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro, vamos a aplicar la ley en todas partes, porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses", dijo Lewandowski.

Críticas a la NFL por elegir a Bad Bunny como artista del show de medio tiempo

Al igual que muchos funcionarios y simpatizantes de Trump, Lewandowski criticó que la NFL eligiera al artista de 31 años para actuar en el entretiempo del Super Bowl. El espectáculo suele atraer a más de 100 millones de espectadores.

Domiciliario en bicicleta logró escapar de una redada del ICE en Chicago: video viral
RELACIONADO

Domiciliario en bicicleta logró escapar de una redada del ICE en Chicago: video viral

"Es realmente vergonzoso que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos", comentó Lewandowski, exjefe de la campaña presidencial de Trump de 2016.

Influencers del movimiento trumpista MAGA ("Make America Great Again"), como Benny Johnson, critican a la NFL por elegir a Bad Bunny, a quien le reprochan cantar exclusivamente en español y tildan de "woke", un término peyorativo de la derecha para designar las políticas de fomento de la diversidad.

Algunos consideran "demoníaco" al artista, quien aboga por los derechos LGBT+ y contra la transfobia, y se indignan al verlo difuminar las barreras de género a través de su vestimenta y maquillaje.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, respaldó a la demócrata Kamala Harris contra Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Recientemente finalizó una serie de conciertos en Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe, que atrajo a más de medio millón de fans. Bad Bunny presentará el sábado el popular programa estadounidense de comedia satírica SNL (Saturday Night Live).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal

Venezuela

Padrino López aseguró que se destruyeron laboratorios de droga del ELN y disidencias en Venezuela

Estados Unidos

Ultimátum para indocumentados que quieran pisar el Super Bowl: ¿El ICE prepara arrestos masivos?

Otras Noticias

Salud mental

“Hay un límite”: Nataly Umaña responde a usuario que la comparó con Lina Marulanda

La actriz hizo un contundente llamado sobre la importancia de tomar en serio la salud mental.

JEP

Congresistas del Centro Democrático proponen modificaciones en procesos contra militares ante la JEP

La iniciativa fue radicada por la senadora Paloma Valencia y el representante José Jaime Uscátegui.

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de octubre de 2025

Mundial de fútbol

¡Oficial! Con este balón se jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética